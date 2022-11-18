«БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!»

Чтобы сберечь здоровье, рекомендуем проходить обследование вовремя. Фото: Татьяна Раздайгора, пресс-секретарь СООД.

Рак толстого кишечника входит в тройку самых распространенных видов онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин.

Заведующий отделением колопроктологии Свердловского областного онкологического диспансера, онколог Николай Махотин рассказал «КП-Екатеринбург», какие факторы увеличивают риск появления колоректального рака и как выявить его на ранних стадиях.

«ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ, КОГДА…»

- Николай, насколько сейчас распространен рак кишечника?

- Злокачественная опухоль толстой кишки, или колоректальный рак, с каждым годом регистрируется все чаще. Этот вид рака по распространенности выходит на лидирующие позиции и занимает третье место среди всех онкологических заболеваний у мужчин и у женщин. Но надо сказать, что на ранних стадиях колоректальный рак хорошо поддается лечению.

- Какие факторы увеличивают риск появления колоректального рака?

- Один из основных факторов - это ожирение и вредные привычки в питании, которые негативно влияют на состояние кишечника и способствуют патологическим процессам. К таким вредным привычкам относится употребление красного мяса, особенно переработанного (сосиски и колбасы) и приготовленного при высоких температурах, а также избыток животного жира в пище. Еще один фактор, связанный с питанием, - это, наоборот, недостаток пищи, богатой растительной клетчаткой.

- Кто входит в группу риска?

- В среднем это онкологическое заболевание возникает у людей в возрасте от 60 до 70 лет. Но при этом с каждым годом увеличивается число пациентов, у которых колоректальный рак обнаруживают в более раннем возрасте.

Кроме того, в группу риска входят те, у кого прямые родственники, чаще всего родители, имели опухоль толстой кишки.

Нельзя сбрасывать со счетов и общие факторы риска развития онкологических заболеваний, в том числе и рака толстой кишки, а именно - курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

«БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ!»

- На какие симптомы надо обратить внимание?

- Во-первых, это могут быть запор или диарея, которые возникли без очевидных причин и которые сохраняются на протяжении двух-трех недель или даже месяца.

Также к симптомам относятся боль в животе любой локализации, понижение гемоглобина в крови (анемия), стул с кровью или слизью. Однако все эти симптомы не проявляются на ранней стадии колоректального рака. На ранних стадиях этот вид рака ничем себя не выдает - человек чувствует себя абсолютно здоровым.

Поэтому подобные симптомы - очень важный сигнал срочно обратиться к врачу.

- Какие методы исследования помогают обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях?

- Раннему выявлению колоректального рака способствует регулярное прохождение диспансеризации, в программу которой для людей определенного возраста включен скрининг рака толстой кишки. Выявить онкопатологию позволяет такой косвенный метод, как исследование кала на скрытую кровь, которое входит в стандарт диспансеризации для пациентов старше 45 лет.

Один из лучших методов диагностики рака толстой кишки - колоноскопия. Этот метод, к слову, является и лечебным, поскольку с его помощью не только обнаруживаются, но и удаляются полипы толстой кишки, которые являются предраковым заболеванием.

На колоноскопию направляются пациенты, у которых оказался положительный тест на скрытую кровь.

Развитие рака из полипов происходит медленно, годами. И очень важно в более раннем возрасте выявлять именно полипы. Исследование кала на скрытую кровь показано людям с 45 - 50 лет, но сегодня в медицинском сообществе считается, что этот тест можно начинать делать с 35 лет.

- Что может помочь снизить риск развития колоректального рака?

- Безусловно, первое, что можно сделать, - отказаться от курения. Также для сохранения здоровья важно правильное полноценное питание. Надо стараться употреблять больше клетчатки - овощей и фруктов - и меньше переработанного красного мяса.

Важно уделять внимание проблемам, связанным с функционированием кишечника, таким как синдром раздраженной кишки и нарушение стула. Их нужно обязательно лечить.

Не надо бояться или стесняться обращаться за квалифицированной помощью к врачу-проктологу.

И, наконец, если вам исполнилось 45 лет, то необходимо сдать кал на скрытую кровь и сделать колоноскопию.