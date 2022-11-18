Как часто вижу я сон, мой удивительный сон

Врач-эндоскопист Илья Дьячков, заведующий кабинетом эндоскопии в Филиале Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском. Фото: Татьяна Раздайгора, пресс-секретарь СООД.

Рак толстой кишки входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний у женщин и у мужчин. В большинстве случаев он развивается из небольшого доброкачественного новообразования - полипа. Его можно удалить безболезненно, предотвратив серьезный диагноз. Выявить полипы в кишечнике способна колоноскопия. Процедура эта довольно неприятна по ощущениям.

Однако врач-эндоскопист Илья Дьячков, заведующий кабинетом эндоскопии в Филиале Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском, рассказал «КП-Екатеринбург», как избежать дискомфорта во время проведения полезного исследования.

«МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ»

- Илья, расскажите, для чего нужна колоноскопия?

- Колоноскопия - это эндоскопическое обследование, которое является самым эффективным способом ранней диагностики колоректального рака. Процедура позволяет оценить слизистую толстой кишки и обнаружить онкопатологию на ранней стадии.

- Кому в первую очередь рекомендуется пройти это обследование?

- Во-первых, пациентам с симптомами на наличие злокачественных новообразований. Это боли, вздутие в животе, длительная температура, причины которой неизвестны, наличие крови в стуле, неустойчивый стул, когда запор сменяется диареей.

Во-вторых, пациентам, у которых по результатам других эндоскопических методов исследований было выявлено подозрение на наличие злокачественного новообразования. К таким методам исследований могут быть отнесены ирригоскопия, компьютерная томография (КТ) брюшной полости, КТ-колонография, общий анализ крови, анализ кала на скрытую кровь и ректороманоскопия.

Третья группа - пациенты, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу злокачественных новообразований. Таких пациентов следует наблюдать в первый год после перенесенного оперативного вмешательства по схеме через три, шесть и двенадцать месяцев, а далее не реже одного раза в год.

Четвертая группа - пациенты, которые перенесли удаление полипов толстой кишки. Их следует наблюдать с использованием колоноскопии не реже одного раза в год.

Пятая группа - пациенты с наследственным фактором риска развития рака толстой кишки.

И, конечно, стоит сказать и о том, что, как правило, злокачественные новообразования толстой кишки диагностируют у пациентов старше 60 лет. Поэтому, чтобы обнаружить онкопатологию на ранней стадии, необходимо регулярно проходить колоноскопию (при наследственном факторе риска, начиная с 35 лет, остальным - с 45 лет). Если на первом обследовании патологии выявлено не было, рекомендуем повторять процедуру с периодичностью раз в пять лет. Помните, что время, которое вы выделите для профилактической диагностики, может спасти жизнь и здоровье вам и вашим близким.

- Что такое полипы и из-за чего они появляются?

- Полипы - это доброкачественные новообразования на стенках толстой кишки. Причина их появления достоверно не известна, но исследователи данной проблемы отмечают наследственный фактор. Если долго не диагностировать полипы, они могут «переродиться» в злокачественные опухоли толстой кишки.

«ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ»

- Как проводится колоноскопия?

- Это обследование длится от 15 до 45 минут. Врач через прямую кишку заводит колоноскоп и последовательно проводит его по всем отделам толстой кишки. Параллельно с этим через аппарат внутрь подается воздух, чтобы расправить стенки толстой кишки. Процедура сопровождается ощущением вздутия живота. Технологически изменить этот процесс нельзя. Но можно сделать так, чтобы пациенту было комфортнее.

- Как сделать процедуру более комфортной для пациента?

- Для этого существует внутривенная седация или, так называемый, медикаментозный сон. Возможность проведения такой методики появилась в Каменске-Уральском. В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» завершили ремонт и дооснащение эндоскопического кабинета. Линейку оборудования дополнили двумя современными колоноскопами и двумя видеогастроскопами. Благодаря четкости изображения и высокой степени детализации это оборудование позволяет выявлять все имеющиеся новообразования и изменения толстой кишки.