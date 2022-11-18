«Осторожно! Не падать!»: эксперт по спортивной медицине рассказал, как избежать травм предстоящей зимой

Осторожно! Не падать! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Михаил Викторович, уровень травматизации жителей Свердловской области не превышает среднего показателя по стране. В чем сегодня актуальность проблемы травматизма?

- Травматизм всегда сохраняет свою актуальность. И дело здесь не в росте количества травматизма, его как такового в нашем регионе нет, а в структуре травм, особенностях их лечения, клиническом течении и восстановлении. Проблема травматизма касается общественного здоровья в целом.

- Какие травмы чаще всего фиксируются в нашем регионе, их характер, причины?

- Рост бытового травматизма отмечается в осенний и весенний периоды за счет уличных травм, особенно среди лиц пожилого возраста, когда они выходят на гололед. В этот же период фиксируется рост ДТП, где травмы чаще получают люди зрелого возраста.

У детей отмечается рост травм с началом учебного года, когда после летних каникул они идут в школу, гуляют, посещают спортивные секции и так далее.

Если говорить о спортивных травмах, то роста их количества в области нет. Но спортивный травматизм помолодел. Это связано с ранней специализацией и неконтролируемыми нагрузками на юных спортсменов. Как следствие, форсирование нагрузок приводит к переутомлению, перенапряжению, дети не справляются, и появляется риск травмироваться.

Травмы делятся на легкие и тяжелой степени. Легкие - это ушибы, ссадины, синяки, гематомы, переохлаждения и ожоги легкой степени. К тяжелым травмам относятся переломы конечностей, позвоночника, травмы черепно-мозговые и внутренних органов.

- Сейчас начнется сезон лыж, коньков, катания с гор на ватрушках. Иногда эти мероприятия сопровождаются травмами. Как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему?

- Прежде чем начать трогать человека, нужно оценить - в сознании он или нет. Наклониться к пострадавшему, и, слегка встряхивая за плечи, громко спросить: «Что произошло? Где болит?»

Если пострадавший не реагирует на данный раздражитель, нужно убедиться в наличии или отсутствии у него пульса и дыхания. Сначала наклониться левым ухом ко рту пострадавшего и послушать дыхание, а правой рукой определить пульс на левой сонной артерии в течение 10 секунд. Затем такая же процедура правым ухом и левой рукой - также 10 секунд. Параллельно кто-то из помощников вызывает бригаду скорой помощи.

Если вы увидели, что у пострадавшего нет дыхания и пульса, то начинайте сердечно-легочную реанимацию. Если реанимационных навыков нет, то нужно укрыть пострадавшего и вызвать скорую помощь. Чем раньше, тем лучше. Ни в коем случае не надо пытаться транспортировать пострадавшего самостоятельно.

Если пострадавший в сознании, надо уточнить у него, какая область повреждена. Если это рука или нога, то фиксируем ее подручными средствами в том положении, в котором возникла травма. Не пытаемся поменять ее положение - нельзя выправлять или вправлять поврежденную конечность. И, конечно, в это время нужно согреть и разговаривать с пострадавшим, параллельно вызвать бригаду скорой помощи.

- В следующем году Екатеринбург будет встречать студенческие игры и команды из разных стран, как вы готовитесь к этому событию? Какая профилактическая работа проводится?

- К ним идет подготовка, как к любому крупному спортивному мероприятию. Хотя профилактика спортивного травматизма идет всегда, вне зависимости - крупное или маленькое мероприятие. Готовятся объекты спорта и площадки в соответствии со всеми требованиями безопасности, обучаются персонал и тренеры, спортсмены тренируются.

- Вывихи, растяжения, ушибы и переломы рук и ног составляют более 80 % всех зимних травм. Дайте совет нашим читателям, как не упасть на гололеде?

- Не надо пытаться ходить по льду на высоких каблуках, в летних ботинках или кроссовках. Это рано или поздно может привести к травме. Каждому сезону - своя обувь. Падая, попытаться сгруппироваться и упасть на бок. Это снизит риск переломов.

Пусть зима будет без травм, крепкого здоровья всем!