«Я счастлив»: охранник, нарисовавший глаза на картине за 75 миллионов, обрадовался оправдательному приговору

Александра Васильева полностью оправдали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд поставил точку в истории охранника Александра Васильева. В прошлом декабре, работая в галерее «Ельцин-центра», он нарисовал глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. В августе его признали виновным и приговорили к 180 часам обязательных работ и принудительному наблюдению у психиатра. С таким решением Васильев не согласился и обжаловал приговор. В итоге сегодня, 18 ноября, служители Фемиды полностью его оправдали.

- Я счастлив. Я очень-очень счастлив, что меня оправдали, что сделали все спокойно, все нормально, - рассказал журналистам 4 Канала Александр Васильев.

Александру Васильеву 63 года. Свой поступок он объяснял тем, что его запутали некие дети, пришедшие на выставку и сказавшие, что это их рисунки и на них надо пририсовать глаза. Но запись с камеры видеонаблюдения не засняла никого постороннего рядом с Васильевым. На суде особенности его поведения сторона защиты также объясняли тем, что во время боевых действий в Чечне Васильев получил тяжелую травму головы, с последствиями которой ему приходится жить до сих пор.

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