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Общество18 ноября 2022 9:53

«Я счастлив»: охранник, нарисовавший глаза на картине за 75 миллионов, обрадовался оправдательному приговору

Охранник, нарисовавший глаза на картине за 75 миллионов, поделился эмоциями после своего оправдания
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Александра Васильева полностью оправдали

Александра Васильева полностью оправдали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд поставил точку в истории охранника Александра Васильева. В прошлом декабре, работая в галерее «Ельцин-центра», он нарисовал глаза на картине Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. В августе его признали виновным и приговорили к 180 часам обязательных работ и принудительному наблюдению у психиатра. С таким решением Васильев не согласился и обжаловал приговор. В итоге сегодня, 18 ноября, служители Фемиды полностью его оправдали.

- Я счастлив. Я очень-очень счастлив, что меня оправдали, что сделали все спокойно, все нормально, - рассказал журналистам 4 Канала Александр Васильев.

Александру Васильеву 63 года. Свой поступок он объяснял тем, что его запутали некие дети, пришедшие на выставку и сказавшие, что это их рисунки и на них надо пририсовать глаза. Но запись с камеры видеонаблюдения не засняла никого постороннего рядом с Васильевым. На суде особенности его поведения сторона защиты также объясняли тем, что во время боевых действий в Чечне Васильев получил тяжелую травму головы, с последствиями которой ему приходится жить до сих пор.

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