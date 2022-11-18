Жильцов расселили еще в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 ноября к дому на Баумана, 37 в Екатеринбурге приехал экскаватор. Начался снос жилья по программе комплексного развития территории – первым оказался аварийный барак. За тем как ветхие стены кромсают ковшом, наблюдают местные жители.

Жильцов расселили еще в 2021 году.

- Жильцы этого дома получили те квадратные метры, на которые могут рассчитывать. Они удовлетворены результатом, - считает замначальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов. - Жильцы имеют право либо получить равнозначное возмещение жилой площади, либо получить деньги по рыночной стоимости жилья. С жителями я общаюсь, все очень довольны тем, что попали в эту программу.

Дом на Баумана, 37 признан аварийным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под масштабную реновацию попали 11 домов и одно нежилое здание. Место, где стоял ветхий и аварийный барак на Баумана, 37 заменит полноценный жилой комплекс. Его построит «Страна Девелопмент» к 2026 году.

- Сегодня мы занимаемся разработкой проекта планировки территории. В него входит два жилых дома, которые будут многосекционные, разноэтажные. На первых этажах разместим офисы и магазины. Внутри двора – детские спортивные площадки, встроенный садик на 100 малышей, - заявляет региональный директор в Екатеринбурге ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский. - От некоторых жителей поступило желание получить денежную компенсацию сегодня, не дожидаясь утверждения проекта планировки. На эти условия мы согласны.

Новый ЖК построит "Страна Девелопмент" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Григорий Сурганов рассказывает, что ему периодически приходят обращения от жителей других проблемных домов. Поэтому программа КРТ Эльмашом точно не ограничится. В мэрии Екатеринбурга готовятся рассказать о новых границах реновации уже в других спальных районах города.

- Мы в скором времени анонсируем новые территории. Я думаю, что это будет в ноябре. Это спальные районы: Уральмаш, Эльмаш, Железнодорожный район, где программа необходима, - уточняет Григорий Сурганов.

В КРТ попали еще 12 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас программу КРТ активно осуществляют на улицах Баумана, Шефская и Энтузиастов. Именно этот квадрат первым попал под реновацию, о чем рассказали в администрации Екатеринбург в ноябре 2021 года. Под снос попали 12 жилых домов и одно нежилое строение. Все здания построены около 70-ти лет назад. За столько времени жилье стало полностью непригодным для жизни.