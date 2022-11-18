В лесу под Екатеринбургом снимают фильм о приключениях подростков

Фильм «Русская сказка» снимают по сценарию уральского драматурга . Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге снимают фильм «Русская сказка» о приключениях подростков. Картина стала дебютной работой режиссера Антона Елисеева.

- Съемки начались 15 ноября. Снимали массовую сцену в глухом лесу под Екатеринбургом. В съемках принимало участие около 50 человек, - делится читательница «КП-Екатеринбург» Нина.

Сценарий к фильму был написан в соавторстве с уральским драматургом Романом Козырчиковым и победил в Федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России» 2022 года при поддержке Фонда Президентских грантов.

Фотографиями со съемок поделился читатель «КП-Екатеринбург»

Главного героя юного Колю после смерти матери на машине привозит в деревню к бабушке работник социальной службы. Там подросток знакомится со сводным братом, узнает семейные тайны, и преследует идею побега из деревни, в которой нет станции, и не останавливаются поезда. Главные роли в фильме сыграли молодые 14-ти летние актеры Юрий Аникин и Владислав Сидоренко.

- Съемки проходят при сотрудничестве со Свердловской киностудией. Большинство сцен снимали в глухом лесу, на заснеженном поле и железнодорожных путях, - рассказывает Нина.

В других ролях снимаются актеры Екатеринбургского театра Николая Коляды. Съемочная группа состоит из Петербургских и Екатеринбургских специалистов.

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