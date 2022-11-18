Погода смягчится только на следующей неделе, выходные будут по-прежнему морозными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на выходные 18-20 ноября 2022 года сохраняется морозной. По оценкам метеорологов, зима достаточно прочно установилась на Среднем Урале.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на выходные 18-20 ноября

По словам начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Уральское УГМС» Анны Мишариной, в ближайшие трое суток погода ожидается морозной: от -17 до -22 градусов по Цельсию, на севере региона до -30. Затем погода смягчится.

По оценке уральского синоптика Алексея Пулина, погода 18 ноября в Свердловской области будет по-прежнему малооблачной. Но на юге области предполагается увеличение облачности в течение нескольких дней. 18 ноября в Свердловской области днем от -10 до -15, ночью от -24 до -29, по северо-востоку и юго-западу от -21 до -23, на севере до -22 от -30 градусов по Цельсию.

18 ноября в Екатеринбурге температура воздуха днем -10 - -12, ночью -18 - -20, в пригороде -24 - -26, переменная облачность, небольшая дымка, ветер южный. 19 ноября в Екатеринбурге погода будет пасмурной, днем -10 - -13, ночью -13 – -16. Ночью пройдет небольшой снег. 20 ноября в Екатеринбурге погода смягчится: ветер сменится с северный на западный, днем -8 - -10, ночью -10 - -11, облачно с прояснениями.