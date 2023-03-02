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Происшествия2 марта 2023 12:50

«Потребовал деньги за проезд»: в Свердловской области парень угнал такси с тремя женщинами

На Урале вынесли приговор горе-угонщику такси
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тавде вынесли приговор 22-летнему угонщику, который напал на водителя такси. В ночь на 4 ноября водитель Renault Logan поехал в центр города, чтобы забрать трех женщин. Когда пассажирки сели, к машине подбежал пьяный неадекват, севший к одной из них на колени. Водитель попытался выгнать дебошира, но получил удар головой в лицо.

Парень сел за руль легковушки и поехал в сторону улицы 9 Мая. Задержать угонщика удалось инспекторам ГИБДД. Они же и проверили любителя приключений на алкотестере – результат 0,828 мг/л выдыхаемого воздуха.

- Женщин сидевших в автомобиле угонщик решил подвезти, но дамы от столь щедрого предложения отказались и попросили остановить машину, остановив машину, мужчина потребовал деньги за проезд, но пассажирки сказали, что оплатили поездку предыдущему водителю, - рассказали в полиции Тавды.

Сначала угонщик отсидел 10 суток в изоляторе, а потом получил очередной срок по уголовной статье. В суде ему смягчили статью, и он получил полтора года лишения свободы за угон иномарки.

- В ходе следствия было установлено, что телесное повреждение подсудимый нанес потерпевшему из-за оскорбления в его адрес, а не с целью угона транспортного средства, - добавили в полиции.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ