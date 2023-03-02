Выбил дверь и предупредил соседей: в Тавде местный житель спас из пожара мужчину

Опустившись на пол, Степан ползком обследовал жилище и обнаружил хрипящего мужчину. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тавде местный житель по имени Степан Кожемяков спас из пожара мужчину. Возгорание произошло на втором этаже жилого дома. Молодой человек без раздумий бросился в объятое пламенем здание.

Он начал стучаться в двери, однако хозяева квартиры ему не открыли, тогда мужчина принял решение выбить входную дверь.

- Дышать было сложно, все было в дыму, но все решения принимались мгновенно, - рассказывал Степан Кожемяков сотрудникам МЧС России.

Опустившись на пол, он ползком обследовал жилище и обнаружил хрипящего мужчину, который уже начал задыхаться от дыма.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Степан вытащил его на свежий воздух. После чего вновь вернулся в горящее здание и оповестил всех соседей о происшествии. Дознаватели установили, что причиной пожара стала неосторожность при курении, - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в уральском поселке Билимбай водитель пожарного автомобиля в нерабочее время спас женщину из пожара. Все произошло в ночь на 17 января, тогда на улице Павших Борцов загорелся частный дом. Огонь охватил территорию в 78 квадратных метров.

В этот момент Виталий Верзаков, водитель пожарного автомобиля 193 пожарно-спасательной части поселка Новоуткинска, вышел из дома и заметил возгорание.