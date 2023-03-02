В Макеевке у детей обновили садики и лицей, в Волновахе к лету откроют современную больницу

По планам, уже летом больница в Волновахе будет полностью отремонтирована Фото: uralfo.gov.ru

В Донецкой Народной Республике звуки стройки теперь одни из самых привычных и желанных. Полным ходом идет восстановление городов. Где-то ремонтируют дорогу, где-то школу, где-то многоквартирный дом, а где-то и больницу. Причем не просто восстанавливают, а делают лучше, чем было – с новейшими материалами и современным оборудованием. Шефскую помощь в этом оказывают, в том числе и регионы Уральского федерального округа. Рассказываем, чего удалось достичь в ДНР к марту 2023 года.

БОЛЬНИЦУ ПЕРЕСТРАИВАЮТ ЗАНОВО

Стены городской больницы Волновахи теперь покрыты свежей декоративной штукатуркой зеленого, белого, а где и шоколадного цветов. В оконных проемах блестят на солнце стекла новых пластиковых стеклопакетов. С рам пока еще не сняли защитные пленки. Рядом со ступенями у главного входа появился широкий и пологий заезд для кресел-каталок. У него установлена крупная кнопка для вызова персонала. А сами входные двери – прозрачные. Благодаря этому и в тамбуре светло.

Некоторые корпуса больницы в Волновахе уже завершены Фото: uralfo.gov.ru

В Волновахе эту больницу называют Железнодорожной. Это целый комплекс строений, шефство над восстановлением которых взяли на себя регионы Уральского федерального округа.

- По большому счету больницу Волновахскую перестраивают заново, - говорит председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. - Взяли только стены и насытили их оборудованием и смыслами. Это девять различных корпусов. Часть уже введены в эксплуатацию. Например, лабораторный корпус еще в прошлом году сдали.

Рядом со зданиями больницы еще стоит строительная техника. Уложены блоками стройматериалы – листы гипсокартона, бетонные бордюры, широкие металлические трубы. Уже к концу июня подрядчики обещают сдать все здания больницы.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко (справа) Фото: uralfo.gov.ru

Внутри многие корпуса уже выглядят так, словно готовы принимать пациентов. Рабочие полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы. Водопровод, проводка, канализация, пожарное водоснабжение – все новое.

Оборудование тоже. Например, в офтальмологическом кабинете стоит современный авторефкератометр – компьютерное устройство, которое измеряет диаметр роговицы, размер зрачка и преломляющую способность глаза. Каждый, кто носит очки, наверняка хотя бы раз заглядывал в такой.

Владимир Якушев посетил в Макеевке два детских сада, лицей и городскую больницу, где навестил раненых военнослужащих Фото: uralfo.gov.ru

«ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА»

Такие восстановительные работы проводятся сейчас во многих городах ДНР. В Макеевке, в восстановлении инфраструктуры которой принимает участие Свердловская область, дети теперь учатся в современных классах. Накануне полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев осмотрел два детских сада и лицей Макеевки, а также местную больницу, где выздоравливают после ранения военнослужащие.

- Ремонт хороший. Оборудование поставлено качественное, - говорит полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. - Там где закончен ремонт, идет допоставка оборудования. Планируется, что в мае-июне достаточно большое количество объектов будет введено. Это детские сады, это школы, это объекты здравоохранения. Ровно те объекты, которые сегодня ждет население.

Впрочем, на этом работа не заканчивается. Во время визита в ДНР Владимир Якушев вместе с руководством региона провел в совещание о дальнейшем восстановлении Донецкой Народной Республики.

- Программы согласованы. Поэтому предстоит большая серьезная, но такая нужная работа в течение этого строительного весенне-летне-осеннего периода, - сказал Владимир Якушев. - Поэтому будем дальше трудиться и приводить в нормативное состояние социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру Донецкой Народной Республики.