Где и как отметить Международный женский день в Екатеринбурге в 2023 году

Международный женский день - официальный выходной в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Международный женский день приходится на среду. 7 марта будет сокращенным днем, а 8 марта – выходным. Отметить праздник жительницы Екатеринбурга могут на мероприятиях, которые организует ряд культурных учреждений города.

Где провести 8 Марта в Екатеринбурге: афиша

«Королевам красоты»

Уральский государственный русский оркестр посвятил концерт Международному женскому дню. Зрительницы услышат песни о весне, любви и вдохновении.

Дата и время: 4 марта в 17:00, 7 марта в 19:00

Место: Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина, пр. Космонавтов, д. 23

Концерт «В марте только девушки»

Театр музкомедии устроит на своей сцене девичник. Компания подруг устраивает вечеринку с песнями – от джаза до эстрадных хитов со всего света. Героини обсуждают моду, мужчин и диеты. Посетить концерт можно 6, 7 или 8 марта.

Дата и время: 6, 7, 8 марта в 19:00

Место: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, пр. Ленина, д. 47

Концерт «Мартовский мальчишник»

Праздничный концерт для женщин подготовили артисты Театра музкомедии. На сцене появятся только мужчины, они исполнят произведения из оперетт, а также популярные песенные произведения.

Дата и время: 6, 7, 8 марта в 18:30

Место: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, пр. Ленина, д. 47

Концерт «Одна любимая»

Оркестр «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова решили приготовить праздничный концерт вместе с артистами детского хора «Созвездие» Сергея Кисилева, хора Музыкального училища им. Чайковского и детского оркестра «Арт- Этюд Бэнд».

Музыканты исполнят «Свердловский вальс» Родыгина, «Оранжевое настроение» группы «Чайф», «Черный кот», «Still Got the Blues» легенды блюза Гари Мура. Также зрителей ждут песни ABBA, «Кино», Олега Газманова, Ярослава Дронова.

Дата и время: 8 марта в 19:00

Место: ЦК «Урал», ул. Студенческая, д. 3

«Джентельмен-шоу»

Новая театрально-концертная программа «Джентельмен-шоу» посвящена гостьям Театра эстрады. Артисты исполнят танцевальные и песенные номера на эстрадные композиции.

Дата и время: 8 марта в 19:00

Место: Театр эстрады, ул. 8 Марта, д. 15

«Весенний рок-н-ролл экспресс»

Гости вечера услышат музыкальные композиции Элвиса Пресли, Рэя Чарлза, Джерри Ли Льюиса, Литл Ричарда, Чака Берри, Алексея Мажукова. Исполнять их будут Денис Мажуков и хоровой ансамбль Sinara Singers.

Дата и время: 8 марта в 19:00

Место: Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр», бул. Верх-Исетский, д. 15/4

Программа к Международному женскому дню

Ельцин Центр подготовил серию мероприятий, связанных с Международным женским днем, которые начнутся за несколько дней до праздника.

8 марта с 11:00 начнется мастер-класс «Подарок весны» по изготовлению открыток. С 14:00 стартует марафон экскурсий «Красота вне протокола», с 15:00 – поэтический марафон. В 19:00 начнется концерт «Любовь и жизнь женщины» от обладательницы титула «Лучшее меццо-сопрано мира» Олеси Петровой и пианиста Алексея Гориболя.

Дата и время: 8 марта с 11:00 до 21:00

Место: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Стендап от Виктории Складчиковой

Девушка из маленького городка, которая работала на трубном заводе, завоевала симпатии зрителей ТНТ и приобрела фанатов по всей стране. Резидент «Stand up» на ТНТ Виктория Складчикова отметит Международный женский день с поклонницами в Екатеринбурге.

Дата и время: 8 марта в 20:00

Место: ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, д. 102