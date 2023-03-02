Детям из поселка под Нижним Тагилом, ходившим в школу через лес, вернули автобус

Водителя автобуса удалось найти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тернистый путь к знаниям у школьников в поселке под Нижним Тагилом превратился в обычный. Спустя полгода 15 ученикам нижнетагильской школы, которые живут в Чащино, вернули автобус.

С 1 сентября по 28 февраля школьникам из поселка приходилось вставать на учебу намного раньше, чем одноклассникам из Нижнего Тагила. Путь до школы был испытанием. По лесным сугробам сквозь темноту дети каждое утро шли около километра. Местные взрослые переживали, что на пути запросто могут попасться лесные хищники.

Дойдя до единственной остановки в округе на трассе, дети и подростки ждали междугородний автобус все еще в темноте.

Проблема заключалась в том, что все это время не могли найти человека, подходящего на должность водителя школьного автобуса. Последний уволился перед самым Днем знаний. Новых кандидатов было мало: кто-то не подходил под высокие требования, кого-то не устраивала зарплата.

Школьники из Чащино шли каждое утро пешком через лес. Фото: ИА "Все новости"

1 марта впервые за полгода школьники смогли поспать подольше. Им не пришлось идти через сугробы: за ними приехал транспорт. Мэрия Нижнего Тагила вернула автобус.

- Сейчас по договору с фирмой работает автобус. Водитель принят и проходит необходимые процедуры трудоустройства, это процесс небыстрый, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кроме того, как заверили в администрации, решается проблема и общественного транспорта для всех местных жителей.

- Насколько мы знаем, один из междугородних маршрутов изменен, добавлена остановка в поселке Чащино, - уточняют в мэрии Нижнего Тагила.

Ранее в Чащино не было никакого транспорта. Остановочный комплекс был поставлен после завершения строительства дороги на подъезде к поселку. Дорогу начали строить еще в 2021 году, так как до этого на дорожную проблему регулярно жаловались местные жители.