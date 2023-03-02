Чем будут заниматься «Волонтеры Победы» перед 9 Мая и как записаться в добровольцы в Екатеринбурге

Добровольцы участвуют в большом количестве мероприятий, связанных с Днем Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта в России начался набор волонтеров на мероприятия, связанные с Днем Победы. «Волонтеры Победы» занимаются всеми крупными акциями в преддверии 9 Мая, в том числе «Бессмертным полком» и «Георгиевской лентой». Уральцы, которые хотят поучаствовать в Дне Победы как добровольцы, могут отправлять заявки организации с 1 марта.

Чем занимаются «Волонтеры Победы»

«Волонтеры Победы» начали отбор в добровольцы 1 марта. В 2023 году подготовят 200 тысяч человек в разных городах и населенных пунктах всех субъектов РФ.

- Акции знает каждый человек. Это волонтерское сопровождение «Бессмертного полка», парадов Победы, включая парад в Москве. К акциям относится «Георгиевская лента», без которой День Победы невозможен. С 2022 года георгиевская лента - это новый символ воинской славы страны. Среди мероприятий есть поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас в России проживает менее 18 тысяч фронтовиков, мы должны успеть каждому сказать спасибо. В поздравления ветеранов входят парады у домов ветеранов, личные встречи, видеопоздравления, - рассказывает председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения Ольга Занко.

Также «Волонтеры Победы» участвуют в различных субботниках, «Диктанте Победы» - акции, когда каждый может проверить знания о Великой Отечественной войне, «Саде Победы» - акции, когда в память о погибших в годы ВОВ высаживают деревья.

Как стать «Волонтером Победы» в Свердловской области в 2023 году

В «Волонтеры Победы» принимают людей от 18 лет, без ограничений по максимальному возрасту. В мероприятиях активно участвуют в том числе люди пенсионного возраста, «серебряыне волонтеры».

Необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы»

Выбрать на сайте свой регион и свой населенный пункт

Пройти обязательное онлайн-обучение на сайте. Кроме обучения волонтерской деятельности, ученики осваивают большой блок информации, посвященной истории Великой Отечественной войны

После обучения нужно выбрать мероприятие, которое вам наиболее интересно

После этого надо связаться с руководителем акции в регионе

Как поехать из Свердловской области волонтером на парад Победы в Москве

С 2015 года «Волонтеры Победы» запустили конкурс «Послы Победы». Суть в том, что после отбора 100 человек из разных регионов России едут в Москву и становятся помощниками организаторов на главном параде Победы.

В 2023 году заявку на конкурс можно подать с 1 по 20 марта. Для этого необходимо:

Зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы»

Заполнить конкурсную анкету

Выполнить конкурсное задание

Участвовать в отборе могут россияне в возрасте 18-35 лет, приоритет у тех, кто уже имеет опыт участия в крупных мероприятиях в качестве волонтера.

Списки победителей объявят 3 апреля на сайте организации.