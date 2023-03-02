Дизайнер смоделировал наземную ветку метро для Екатеринбурга

Проект наземного метро в центре Екатеринбурга. Фото: Петр Шмидт

3D-визуализатор из Екатеринбурга Петр Шмидт придумал, как бы ветка наземного метрополитена могла выглядеть в центре города.

Петр, фантазируя будущее метро, вдохновлялся подобным проектом в Дубае. На его взгляд, местный наземный метрополитен – самый современный, поэтому и был взят за основу.

- Я вдохновился Дубайским метрополитеном, потому что более современного метро, чем там, я еще не встречал. Особенно меня зацепило то, что оно курсирует самостоятельно, без машиниста, - рассказывает «КП-Екатеринбург» автор проекта.

Проект наземного метро в центре Екатеринбурга. Фото: Петр Шмидт

Но Петр предупреждает сразу: реализовать его идею в Екатеринбурге в реальности не выйдет. В модели множество недочетов, которые помешали бы в строительстве и эксплуатации метро.

Проект наземного метро в центре Екатеринбурга. Фото: Петр Шмидт

- Эти иллюстрации - лишь моя творческая работа, которая не связана с реальными разработками. Возможно, если спроектировать более детализированный план, учитывающий нашу реальную инфраструктуру, рельеф и прочее, то, вероятно, могут быть шансы. Но сейчас - это не более чем просто красивый рисунок, который в первую очередь исходит из моих фантазий, - рассказал 3D- визуализатор.

Проект наземного метро в центре Екатеринбурга. Фото: Петр Шмидт

Ветку наземного метро горожанам действительно обещали. Впервые об этом стало известно в июле прошлого года. Это будет Новокольцовский маршрут, соединяющий 15 остановочных пунктов в числе которых аэропорт, «Екатеринбург-ЭКСПО», Деревня Универсиады и ж/д вокзал - это 31 километр железной дороги.

Проект наземного метро в центре Екатеринбурга. Фото: Петр Шмидт

Метрополитен Екатеринбурга уже не первый раз привлекает дизайнеров и любителей компьютерных игр. Недавно один из школьников решил воссоздать существующие станции Екатеринбургского метрополитена в компьютерной игре Minecraft. В будущем Нестор Неуймин, который в этом году заканчивает 11 класс, хочет придумать и вторую ветку еще не построенного метро.