В Екатеринбурге директор магазина крупной сети прострелил соседу голову из-за шума

На директора магазина завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 февраля 35-летний мужчина пришел в гости к бывшей жене в дом на улице Комсомольской. До вечера они выпивали, а потом так сильно начали ругаться, что их ссора хорошо была слышна соседям. После выяснения отношений мужчина решил уйти и встретил у подъезда одного очень недовольного шумом жильца соседней квартиры.

- Жилец сделал ему замечание по поводу шума в ночное время, однако мужчина отреагировал негативно, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Из-за этого между ними произошел словесный конфликт. Видимо, исчерпав все аргументы, сосед, возмущавшийся из-за шума, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

Мужчину доставили в больницу без сознания с огнестрельным ранением затылка. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Сотрудники полиции приехали в дом, возле которого все произошло, и задержали стрелявшего. Им оказался ранее не судимый 30-летний директор одного из магазинов крупной торговой сети. Полицейские нашли в его квартире травматический пистолет, зарегистрированный на него. Оружие изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Директору магазина грозит до десяти лет лишения свободы.

- Полиция Екатеринбурга призывает решать возникающие бытовые конфликты в рамках правового поля, не прибегая к насилию и применению оружия, - добавили в УМВД России по Екатеринбургу. - Правоохранители напоминают об ответственности за причинение вреда здоровью, а также хулиганство с применением оружия.