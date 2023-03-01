Жительница Нижнего Тагила, обвинившая бывшего в издевательствах, написала повторное обращение к Бастрыкину

Юлия Киприянова просит Бастрыкина защитить ее от бывшего сожителя. Фото: предоставила Юлия Киприянова

Жительница Нижнего Тагила Юлия Киприянова, которая обвинила бывшего молодого человека в издевательствах, повторно обратилась к председателю СК РФ. Женщина планирует добиться того, чтобы ее бывший ухажер Александр Елисеев понес наказание за причиненные ей неудобства.

Предыдущее уголовное дело, которое возбудили по поручению Александра Бастрыкина, просуществовало ровно сутки.

В начале января тагильчанка нашла свой автомобиль поврежденным. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Юлии Киприяновой

- После нашего общения в следственном комитете по Тагилстроевскому району было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание» (постановление имеется в распоряжении редакции - Прим. Ред.). Однако всего через 20 минут после получения постановления на руки выяснилось, что оно отменено прокуратурой, - рассказывает «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Липинская. - Поэтому мы приняли решение написать повторное обращение на имя главы следственного комитета России (также имеется в распоряжении редакции).

Напомним, Юлия уже рассказывала «КП-Екатеринбург» непростую историю отношений с Александром. Тогда она заявила, что он сильно ее ревновал и неоднократно поднимал на нее руку. Сам Александр эти обвинения отрицает.

По мнению Александра, Юлия выносит напоказ их личную жизнь, чтобы поднять себе охваты в своих соцсетях. Фото: скриншот видео

При этом в начале января тагильчанка нашла свой автомобиль поврежденным. У машины были вырваны зеркала, ручки, сломана крышка бензобака. Юлия уверена, что и в этой ситуации был замешан ее бывший сожитель Александр.

Кроме того, 8 февраля в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли значительный ущерб». Полицейские установили, что он 28 декабря 2022 года умышленно разбил телефон Юлии.