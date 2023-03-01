«С улиц Мариуполя пропадали девчонки»: военкор Евгений Линин о зверствах ВСУ

Евгений Линин - опытный военкор, за плечами которого освещение многих конфликтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 марта прошел окружной просветительский форум «Защитники Отечества», посвященный проведению специальной военной операции. Его слушателями стали студенты Уральского государственного педагогического университета. С ними пообщался военкор Евгений Линин, который недавно вернулся из зоны СВО. Приводим избранные цитаты из его выступления.

О СЕБЕ

- Я эксперт по экстремальной журналистике. Есть курсы «Бастион», которые учат журналистов, как вести себя в зонах военных действий, зонах ЧС. Это как раз то, чем я занимался раньше. Как военкор я бывал во многих горячих точках - и в Северной Африке, и в Сирии. 19 февраля 2022 года я уже во второй раз был в Луганске. Как раз накануне начала спецоперации. Она была необходима. Она назрела и других вариантов действий у политического руководства нашей страны уже не оставалось.

Евгений Линин выступил перед студентами педагогического вуза Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

О СИТУАЦИИ НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

- Я побывал практически везде. В Херсонской области обстановка стабильная. Там сейчас ведется в основном контрбатарейная борьба и работают ПВО, потому что украинские вооруженные силы пытаются наносить удары по мирным городам высокоточным оружием Himars. Поэтому основная нагрузка приходится на силы ПВО. Ну и на части, которые препятствуют проникновению различных диверсионных разведывательных групп с территории Украины. В Запорожье примерно такая же ситуация. Самая жесткая пожалуй боевая обстановка это ДНР. Донецк подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. Это, как правило, работа артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нарушается инфраструктура города, но самое главное – гибнут люди.

ПРО ДОНЕЦК

- Донецк это уникальный город, чем-то похожий на Екатеринбург. Я когда туда приехал, как на Уралмаш попал. Там много зданий в стиле конструктивизма. Сталинский ампир. И я там чувствую себя комфортно, несмотря на то, что происходит.

Ранее Евгений Линин учил журналистов, как вести себя в зонах военных действий и зонах ЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

- Люди встречают нас, как освободителей. В Лисичанске нас встречали со слезами на глазах. Ведь именно там ВСУ проявили свою звериную сущность наиболее полно. Полгорода они протащили через подвалы за то, что один паренек смог в одиночку уничтожить трех боевиков ВСУ. Они начали мстить – загнали БМП на улицу, где жил этот парень – расстреливали все, что попадается. Снесли, там целую улицу. Нашли телефон парня, установили все его контакты. Начали по ним всех дергать. На людях, с которыми я разговаривал, живого места не оставалось. Человек был сплошным синяком.

ПРО ОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ВОЕНКОРОВ

- Недавно был случай, когда ранили военкора Настю Елсукову. Может вы слышали, девочка с 19 лет находится на освещении этих событий. Она из Луганска. Работает в крупном издании. В Бахмуте ее ранило осколками от разорвавшейся рядом мины. Когда мина прилетает, вы ее не слышите. Журналисты не могут быть комбатантами и брать в руки оружие. Тем не менее предложение того что вот тебе пистолет, но не для того, чтобы защищаться, а для того, чтобы не попасть в плен, там это реальность ситуации. Потому что в плен попадать нельзя – особенно девочкам. Они там беззащитны. На территории Мариуполя девчонки просто пропадали. Мне прокурор района рассказывала, что на ее глазах остановилась машина с азовцами (Запрещенная в России террористическая организация), девчонку туда затащили. И она ничего не могла сделать. Проходили экскгумации – страшная смерть. В Мариуполе в подвале мы обнаружили почти 200 тел. Получилось, что танки нацбата запрещенного расстреливали это здание, чтобы с одной улицы быстро переходить на другую. При этом они согнали всех жителей в подвал, якобы надо укрыться. В здании начался пожар. Трубы пластиковые. Дым стал затягиваться в подвал. А из подвала эвакуироваться смогли не все. Очень узкий выход был. 400 человек жили в подвале 3 недели. Выбралось только 200. Еще 200 остались в подвале.

На форуме военкор показал кадры, записанные им в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЛУГАНСК

- Там теперь течет мирная жизнь. Школьники ходят в школу, студенты на лекции. Люди ходят на работу. До этого я был в Луганске в ноябре 2020-го. Город был абсолютно обезлюдивший. Машин нет. Транспорт ходил только общественный. Людей на улицах мало. И мы посещали приграничные территории по линии соприкосновений. В одном из поселков был хороший музей в школе. Там девочка написала стихотворение про то, что с ними происходило. Про постоянный обстрел. Про пулю, застрявшую между оконных рам. Именно там я ощутил, что такое надежда на Россию. Только Россия сейчас может вытащить нас из этого глобального кризиса, который сложился во всем мире.