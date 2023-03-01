Как посетить Окружное кладбище в родительскую субботу в 2023 году

До Окружного кладбища можно добраться с Уралмаша на автобусе №99.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Лесное кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.
Окружное кладбище расположено около поселка Ягодное. Рядом установили конечную станцию для автобусного маршрута №99.
В маршрут автобуса №99 входят следующие остановки:
«Площадь 1-й Пятилетки»
«Метро Уралмаш»
«Концертный зал им. Лаврова»
«Фрезеровщиков»
«Индустрии (Космонавтов проспект)»
«Ломоносова (Космонавтов проспект)»
«ТРЦ “Veer Mall”»
«Радиостанция»
«Союзная»
«Озеро Лебяжье»
«пос. Ягодный»
«Окружное кладбище»
До площади 1-й Пятилетки можно добраться из любой точки Екатеринбурга благодаря расширенной сети общественного транспорта.