Как посетить Окружное кладбище в родительскую субботу в 2023 году

До Окружного кладбища можно добраться с Уралмаша на автобусе №99. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Лесное кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Окружного кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Окружное кладбище расположено около поселка Ягодное. Рядом установили конечную станцию для автобусного маршрута №99.

В маршрут автобуса №99 входят следующие остановки:

«Площадь 1-й Пятилетки»

«Метро Уралмаш»

«Концертный зал им. Лаврова»

«Фрезеровщиков»

«Индустрии (Космонавтов проспект)»

«Ломоносова (Космонавтов проспект)»

«ТРЦ “Veer Mall”»

«Радиостанция»

«Союзная»

«Озеро Лебяжье»

«пос. Ягодный»

«Окружное кладбище»

До площади 1-й Пятилетки можно добраться из любой точки Екатеринбурга благодаря расширенной сети общественного транспорта.