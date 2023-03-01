Как посетить Шарташское и Таборинское кладбища в родительскую субботу в 2023 году

Таборинское и Шарташское кладбища находятся по соседству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Лесное кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Шарташского и Таборинского кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Шарташское и Таборинское кладбища находятся рядом друг с другом в Кировском районе Екатеринбурга. Недалеко находится автобусная остановка «Поворот на Изоплит».

Через остановку «Поворот на Изоплит» проходят автобусы городских маршрутов №75, №90, а также пригородных маршрутов №112, №114, №117, №119, №120, №121, №148, №150, №166.

Автобусный маршрут №75 идет от остановки «Восточная» через УрФУ, «ЦК “Урал”», «Норильскую» до поселка Калиновский.

Автобусный маршрут №90 идет от поселка Изоплит через остановки «Норильскую», «ТЦ “Современник”», УрФУ до «Восточной».