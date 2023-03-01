Предпринимательница, возродившая уральскую деревню, получила премию Forbes

Уже десять лет Гузель развивает родную уральскую деревню. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Гузель Санжаповой

Уральская предпринимательница Гузель Санжапова получила премию Forbes Woman Mercury Awards 2022-2023. Также она попала на обложку печатной версии журнала вместе с победительницами.

Гузель получила награду за лучший проект в сфере социального предпринимательства. В прошлом она оставила работу в IT-сфере, чтобы возрождать родную уральскую деревню Малый Турыш и открыть свое дело. Впечатлениями о победе в премии предпринимательница поделилась на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Было представлено три номинации: «Лучшее бизнес-решение», «Лучший благотворительный проект» и «Лучший проект в сфере социального предпринимательства».

- Нам очень приятно, что труд скромной команды высоко оценивают. Ведь самое важное, чтобы у российской деревни был голос и появлялось как можно больше имен и деревень. Маркетолога у нас нет, все 10 лет снимаем продукты и монтируем видео сами. Главное, что есть – желание оставаться самими собой, - написала Гузель Санжапова.

Журналу Forbes победительница рассказала, что сам проект бизнеса начался с желания помочь папе с продажей меда в деревне Малый Турыш. Тогда Гузель посетила идея – купить оборудование для взбивания меда. Для этого она сделала первые свои вложения в бизнес – 300 тысяч рублей.

Так и начали делать взбитый мед с уральскими ягодами, который полюбился российским покупателям. А в деревне потихоньку стало расти производство. Поначалу на нем работали четыре бабушки, а затем бизнес начал давать свои плоды. И деньги позволили построить в Малом Турыше важные объекты инфраструктуры и предотвратить вымирание деревни.

Для Гузель Санжаповой это не первое получение престижной премии за вклад в социальное развитие. Ранее уральскую предпринимательницу награждали журнал GQ в номинации «Бизнес-онлайн». Также ей вручали Премию РБК-2019.