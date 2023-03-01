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Общество1 марта 2023 8:31

Как добраться до Нижне-Исетского кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Как посетить Нижне-Исетское кладбище в родительскую субботу в 2023 году
Дарья ВОРОНИНА
ДОбраться до НИжне-Исетского кладбище легче всего на пригородном автобусе.

ДОбраться до НИжне-Исетского кладбище легче всего на пригородном автобусе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Сибирское кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Нижне-Исетского кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Нижне-Исетское кладбище расположено около Нижнеисетского лесопарка. Рядом с ним находится остановка «Нижне-Исетское кладбище».

На остановочном комплексе останавливаются автобусы пригородных маршрутов №113, №130, №133, №160Б, которые идут от Южного автовокзала в Екатеринбурге, и городского маршрута Арамиля №183.

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