Как посетить Сибирское кладбище в родительскую субботу в 2023 году

Около кладбища находится остановка, на которой останавливаются два автобусных маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Сибирское кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Сибирского кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Сибирское кладбище расположено около Карасье-Озерского лесопарка. По Сибирскому тракту рядом с кладбищем находится автобусная остановка «10-ый километр».

На остановочном комплексе «10-ый километр» останавливаются автобусные маршруты №24, №047, №56, №65.

Маршрут №24 едет от «Компрессорного микрорайона» через «Ледовый дворец», «Начдива Васильева», «Центральный стадион», «Храм Большой Златоуст», «Дом Кино», «Лесотехнический университет», «Птицефабрику», «Белоярскую».

Маршрут №047 построен от «Громова», «Чкалова», «Цирк», «Лесотехнический университет», «Октябрьскую».

Автобус №56 едет от «Поселка 7 Ключей», «Хладокомбинат №3», «Таватуйскую», «ДК Железнодорожников», «Оперный театр», «Лесотехнический университет», «Птицефабрику».

Автобусный маршрут №65 едет от «Станции Кольцово» через «Птицефабрику», «Лесотехнический университет», «Дом Кино», «ТЮЗ» до «Ж/Д Вокзала».