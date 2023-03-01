Как посетить Уктусское кладбище в родительскую субботу в 2023 году

До Уктусского кладбища едут два рейсовых автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Уктусское кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Уктусского кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Уктусское кладбище расположено в Чкаловском районе, близ ЖК «Светлый». Близко находится автобусная остановка «ЖК “Светлый”».

На «ЖК “Светлый”» останавливаются автобусы маршрутов №42 и №083.

Автобусный маршрут №42 проходит от конечных остановок «ЖК “Светлый”» через остановки «Щербакова», «Вторчермет», «Автовокзал», «Микрохирургия глаза», «Ледовый дворец», до «СТЦ “Мега”».

Автобусный маршрут №083 проходит от конечных остановок «ЖК “Светлый”» через остановки «Щербакова», «Щорса», «Дворец Спорта», «ТЦ “Буревестник”», «Таганский ряд» до «Монтажников».