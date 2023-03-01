Как посетить Елизаветинское кладбище в родительскую субботу в 2023 году

До Елизаветинского кладбища можно добраться и на автобусе, и на электричке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Елизаветинское кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Елизаветинского кладбища на автобусе в Екатеринбурге.

Елизаветинское кладбище расположено в Чкаловском районе. Рядом есть автобусная остановка «Общежитие (ул. Селькоровская)». До этой остановки едут автобусы маршрутов №12, №016, №57а, №88, №91м, №91 (Зеленый Бор), №91 (Широкая Речка).

Также относительно недалеко находится железнодорожная остановка «Керамик». На ней останавливаются электрички маршрутов Екатеринбург-Пассажирский – Керамик, Екатеринбург-Сортировочный – Керамик, Екатеринбург – Верхний Уфалей, Екатеринбург – Полевской, Сысерть – Екатеринбург-Сортировочный. От железнодорожной станции можно добраться пешком до Елизаветинского кладбища.