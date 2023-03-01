Как посетить Широкореченское кладбище в родительскую субботу в 2023 году

До Широкореченского кладбища в Екатеринбурге можно доехать на автобусе или трамвае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Широкореченское кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Широкореченского кладбища на автобусе или трамвае в Екатеринбурге

Широкореченское кладбище расположено около Московского тракта и Объездной дороги, автобусная остановка «Контрольная».

До остановки «Контрольная» идут автобусные маршруты №12, №24, №37, №48, №76, №85, №92, №95.

Также добраться можно до трамвайной остановки «Новомосковская», а оттуда в течение 10-15 минут дойти до кладбища. До «Новомосковской» курсируют трамваи №1, №18, №19, №21.