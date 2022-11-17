Жительница Екатеринбурга за месяц стала миллионершей: «Мама подарила мне…»

Женщина выиграла крупную сумму в лотерею Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администратор из Екатеринбурга за месяц стала миллионершей. Венера Тенсина выиграла крупную сумму в лотерею благодаря своей маме.

- Лотерейный билет мне подарила мама. Ей посоветовали «Столото», и она купила бумажный. Давай, говорит, попытаем удачу. Защитный слой на билете я стерла дома. Когда увидела сумму, обомлела и несколько секунд сидела молча. Четыре дня ходила с мыслью о выигрыше и никому не рассказывала, все проверяла, перепроверяла, - рассказывает женщина.

Первым делом Венера поспешила отблагодарить свою маму.

- Накрыла на стол, позвала всех родных и сообщила радостную новость, - делится победительница.

Венера выиграла в ментальную лотерею, поэтому смогла забрать свой выигрыш уже через месяц. Женщина сразу придумала, на что потратить ценный приз.

- Я планировала купить дочке квартиру, ей сейчас 14 лет. Вот и смогла осуществить задуманное. Но квартиру взяла в ипотеку, а на остаток суммы вылечила себе зубы и устроила себе и маме шопинг, - улыбается Венера.

Сейчас женщина работает администратором интернет-магазина. А все свободное время посвящает семье и любимому хобби. Уютными вечерами женщина обожает заниматься вышиванием.

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