Мэрия Екатеринбурга придумала вариант запуска трамвайной ветки в Академический на год раньше

Трамваи в Академическом могут появиться уже в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга могут запустить на год раньше. Для этого используют трамваи с автономным ходом, работа которых не требует контактной сети. Такой вариант позволит сэкономить в городской казне 800 миллионов рублей.

Первую трамвайную очередь в Академический район власти Екатеринбурга намерены запустить в 2023 году по концессии, либо за счет государственного финансирования. Такую информацию озвучил на форуме «Города России 2030» вице-мэр уральской столицы Алексей Бубнов.

Трамвай с автоновным ходом в тестовом режиме запустят в будущем году. Его заведут в уже действующую контактную ветку, на участке, где сети нет, он будет добирать заряд от аккумулятора.

Ветку заложили в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

После тестового периода специалиста решат, стоит ли строить контактную сеть от моста на пересечении улице Волгоградская – Серафимы Дерябиной, или же трамваи с автономным ходом справятся с пассажиропотоком.

О сборке трамваев с автономным ходом на заводе «Уралтрансмаш» стало известно на международной промышленной выставке «Иннопром 2022».

Работы по строительству трамвайной ветки начались год назад. Планировали завершить строительство ветки в Академический район в 2024 году. Проект потребует 15,2 миллиарда рублей.

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