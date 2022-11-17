Электроснабжение нового района Екатеринбурга Новокольцовского обеспечено на самом надежном уровне

Подстанция «Новокольцовская». Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Пуск высокотехнологичной подстанции 110 кВ состоялся в новом районе уральской столицы Новокольцовском, где «Синара-Девелопмент» возводит жилые комплексы, деревню Международного фестиваля университетского спорта и приступает к реализации проекта «Кампус УрФУ».

Деревня Международного фестиваля. Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

«Запуск в эксплуатацию подстанции «Новокольцовская» – это важное событие в жизни Екатеринбурга и всей Свердловской области. Сегодня мы даем электроэнергию одному из самых перспективных районов города. Подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства. Отрадно, что 85% – это продукция предприятий Свердловской области. Это наш вклад в снижение зависимости от импорта и укрепление технологического и экономического суверенитета страны. Благодарю всех, кто принял участие в строительстве подстанции», – отметил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Жилая застройка Новокольцовского. Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Компания «Синара-Девелопмент» активно развивает район Новокольцовский на площади 612 га в юго-восточной части Екатеринбурга. Там сейчас возводятся жилые кварталы, социальная инфраструктура, деревня Международного фестиваля университетского спорта, улично-дорожная сеть. В районе уже успешно функционируют выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» и конгресс-холл. В конце 2025 года в районе будет возведен кампус Уральского федерального университета, генеральным подрядчиком строительства которого является «Синара-Девелопмент».

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, принимая участие в церемонии открытия энергообъекта, отметил его стратегическое значение для района Новокольцовский.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

«Новокольцовский – это уникальный проект комплексного освоения территории, где жилье, спортивные и образовательные объекты появляются, когда уже готова вся инженерная инфраструктура. В районе построена подстанция нового поколения, запущены котельная мощностью 80 МВт, а также кольцевой газопровод, системы водоснабжения и водоотведения. Это гарантирует новому району и всему юго-восточному направлению мегаполиса стремительное развитие. Современная электросетевая инфраструктура – это залог надежности, бесперебойности и высокого качества электроснабжения потребителей», – сказал Тимур Уфимцев.