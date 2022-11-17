Как вернуть товар продавцу, если покупали его в рамках Черной пятницы в Екатеринбурге и Свердловской области в 2022 году

В Черную пятницу соблазнов для импульсивной покупке становится в разы больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черная Пятница в Екатеринбурге и Свердловской области состоится 25 ноября. Многие торговые центры и фирменные магазины уже устраивают «репетицию» главной распродажи года. Чего уж скрывать, иногда мы любим импульсивно покупать товар, едва увидев на нем этикетку «SALE». А дома уже обнаруживаем, что купили четвертый по счету чайный сервиз или седьмую по счету бежевую кофточку. Что делать, если вы поняли, что зря принесли домой обновку и хотите вернуть за нее деньги? «Комсомолка» рассказывает, как и в какие сроки можно вернуть товар с распродажи, а также как вернуть товар в интернет-магазин.

Какой товар и в какие сроки я могу вернуть продавцу в магазин по распродаже после Черной пятницы?

Раньше покупатели сталкивались с проблемами, пытаясь вернуть в магазин товар, купленный по распродаже. Сейчас же практика устоялась и правила выработались те же, что и при возврате вещей как при обычной покупке вне акций.

Одежда

Что нельзя возвращать:

Нижнее белье, купальники считаются товарами индивидуального потребления, а потому не подлежат возврату. Разумеется, нельзя сдать обратно грязную, испорченную вещь со следами носки.

Условия возврата:

Одежда должна быть неношеной с момента покупки. Желательно, чтобы бирки тоже остались, даже если вы их отстригли, их можно приложить. Но это не строгое правило: если бирок нет, а чек есть, то проблем с продавцом не будет.

Срок возврата:

14 дней с момента покупки.

Обувь

Что нельзя возвращать:

Ношеную и грязную обувь.

Условия возврата:

Схожи с одеждой. Обувь должна быть чистой и новой, подошва и каблук не стерты. Желательно с коробкой и бирками.

Срок возврата:

14 дней с момента покупки.

Техника

Что нельзя вернуть:

Исправные товары из категории технически сложных изделий, такие как компьютеры или смартфоны.

Условия возврата:

Принимают только неисправные вещи. Если продавец адекватен, он может сразу вернуть товар, когда вы ему покажите бракованную вещь. Если же для точного определения брака необходим взгляд специалиста, товар должны забрать на диагностику. Если ваши претензии подтвердятся, деньги вернут после диагностики.

Срок возврата:

14 дней с момента покупки.

Парфюмерия, косметика, бытовая химия

Что нельзя вернуть:

Товары всей этой категории вернуть нельзя, так как они относятся к товарам личного пользования. Но можно попробовать договориться с продавцом, если упаковка была невскрытая. Тут все зависит от вашего везения.

Мебель, товары для быта

Что нельзя вернуть:

Испорченную по вашей вине вещь, когда известно, что при продаже товар был в хорошем состоянии.

Условия возврата:

Мебель, товары для дома должны быть в хорошем состоянии, чтобы магазин в дальнейшем мог их перепродать.

Срок возврата:

14 дней с момента покупки

Ювелирные изделия

Что нельзя вернуть:

Как правило, возвращать ювелирку в принципе нельзя. Исключение можно сделать только для вещей с дефектами, и то при определенных условиях.

Условия возврата:

Если вещь с дефектом, ювелирный салон возьмет ее на экспертизу. Если специалист подготовит заключение о том, что вещь действительно бракованная, деньги будут возвращены.

Автомобили

Что нельзя вернуть:

Исправную машину.

Условия возврата:

Вы должны доказать, что вам продали авто с дефектами. Для этого салон отправит транспортное средство на экспертизу. Сделать это в первые 2 недели после покупки.

Срок возврата:

14 дней с момента покупки.

Как вернуть товар по распродаже с Черной пятницы в интернет-магазине?

Правила для возврата товара при розничной торговле и интернет-торговле немного различаются. Первое отличие – это то, что вернуть товар можно в течение недели с момента получения товара. С одной стороны, это меньший срок, чем при покупке в «живом» магазине. С другой стороны, в интернет-магазин вы можете возвращать товар без объяснения причин. Есть хитрость: если продавец не приложил к товару в упаковку документ о сроках возврата товара, по закону вы можете вернуть его в течение трех месяцев.

Как вернуть бракованный товар по распродаже в Черную пятницу в интернет-магазине?

Вы имеет право получить деньги в течение двух недель, если продавец вас заранее не предупредил об изъянах товара.

Какие товары, купленные по распродаже на Черную пятницу в интернете, вернуть нельзя?

Товары индивидуального пользования – их можно найти в памятке выше.

Товары, сделанные лично для вас по индивидуальным характеристикам.

Как вернуть товар, купленный по распродаже на Черную пятницу в интернет-магазине?

Сохраните скрины оплаты. Свяжитесь с продавцом. Приложите фото бракованной вещи, если возвращаете по этой причине. Продавец может предложить вам аналогичную замену. Если такой нет, то он вернет деньги.

В какой срок вернут деньги при возврате товара в интернет-магазин?

10 дней для обычной покупки. 20 дней, если требовалась экспертиза.