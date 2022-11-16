В каждой поликлинике придется отстоять несколько очередей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2021 года в России появилась углубленная диспансеризация. Она была создана для того чтобы пациенты, переболевшие коронавирусом, могли на ранней стадии выявить осложнения после болезни. В приказе четко обозначено: пройти процедуру может любой желающий. Но больницы «забыли» об этом.

Специально для своих читателей корреспондент «КП-Екатеринбург» прошел квест «Получи билет на углубленную диспансеризацию». Рассказываем, какие шаги для этого надо предпринять.

Кто может пройти углубленную диспансеризацию

Я тщательно ознакомились с приказом Минздрава об углубленной диспансеризации №698Н летом 2021 года. Согласно пункту 2 Порядка направления людей на процедуру, в первую очередь углубленную диспансеризацию вправе пройти граждане, переболевшие COVID-19. А во вторую очередь «углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией». Переводя с чиновничьего на русский: пройти ее могут все, кто сам попросит медиков об услуге. Даже если вы не болели.

- Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжёлые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Всё это – совершенно бесплатно, – говорил в июле 2021 года председатель Правительства Михаил Мишустин.

Пройти процедуру может любой желающий. Но больницы «забыли» об этом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какие исследования включает углубленная диспансеризация

Федерация выделила регионам страны на проведение процедуры почти 6 млрд рублей. На эти деньги больницы организовывали два этапа процедуры.

- общий и биохимический анализы крови;

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация);

- тест с 6-минутной ходьбой;

- спирометрию (исследование функции внешнего дыхания);

- рентген грудной клетки;

- приём терапевта

- для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Если исследования выявляли проблему, то тогда нас еще ждет:

- эхокардиография;

- КТ лёгких;

- допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

При обнаружении заболеваний человек имеет право на лечение и необходимую медреабилитацию.

Когда инфекция стала утихать, больницы сами стали вызывать людей, которые подлежат углубленной диспансеризации. Население же расслабилось и забыло, что имеет полное право самостоятельно пройти процедуру. Тем, кто не забыл, в поликлиниках отказывали, так как якобы люди не имели права на процедуру без подтверждения перенесенного недуга.

Федерация выделила регионам страны на проведение процедуры почти 6 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЯ ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ

Возможность бесплатной расширенной диспансеризации для таких невротиков, как я – это просто бальзам на душу. Меня хлебом не корми, дай только покопаться в своем здоровье. Многие из нас переболели коронавирусом не по одному разу. Я же официально не болела, но, допускаю, что могла перенести ковид, бессимптомно.

Диспансеризацию продлили до конца 2023 года. Прошел всего год, а о процедуре почти не вспоминали. Мои знакомые удивлялись, когда слышали о том, что можно пройти углубленную диспансеризацию – в больницах их на процедуру не звали даже после болезни.

Осенью 2022 года я решилась пройти углубленную диспансеризацию.

- Когда болели? Справка есть? – деловито спрашивает меня рыжеволосая девушка в окошке «Диспансеризация».

- Справки нет, но я хочу это сделать. Какую форму мне заполнять «После коронавируса» или «Люди до 60 лет»? – я в растерянности кручу в руках анкеты у регистратуры.

- Никакую. Никто вам ничего делать не будет, - отсекает она.

- По закону я имею право на нее.

- Девушка, ну кто вам это сказал? Читайте приказ, там ясно написано: для тех, кто перенес. Нет справки – нет диспансеризации, – хмыкает сотрудница поликлиники.

В любое время года в поликлинике хватает пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидаемо. Поэтому в следующий раз я иду в поликлинику с распечатанным приказом. Но меня снова пытаются «отфутболить». Причина та же – нет справки – нет диспансеризации.

Третья попытка. В руках папка, в папке – два заявления от руки в свободной форме на имя главного врача с просьбой провести диспансеризацию на основании Приказа №698Н.

- Примите, пожалуйста, заявление на имя главного врача. Вот тут, в конце, пишите: «Принято к рассмотрению», свое имя, должность, дата. Этот экземпляр я беру себе, а вам отдаю заявление для врача, - говорю я, уже знакомой мне рыжеволосой девушке из окна «Диспансеризация».

- Я не уполномочена. Идите к заведующей, кабинет на втором этаже, - сворачивает разговор сотрудница.

Едва я подхожу к кабинету, из него выскакивает медсестра. Увидев в руке заявления, начинает: «Вы что-то хотели? Хотите углубленную диспансеризацию? Давайте заявления, я все передам заведующей».

В кабинете заведующей растет гул голосов. Через минуту медсестра снова выходит в коридор.

- Дарья Алексеевна, по закону нам нужно подтверждение, что вы переболели.

- Могла болеть бессимптомно. Согласно документам от Минздрава я могу пройти исследования и хочу это сделать.

- Но мы не можем, так нельзя, - теряется медик (неудивительно, что у людей есть проблемы получения разрешения на диспансеризацию, если даже врачи не в курсе, что написано в документах). – Минуту, я позвоню ответственному сотруднику. Ах, вот она, уже идет!

От лестницы к нам летит все та же девушка из окошка «Диспансеризация». Видимо, заведующей понадобилась ее консультация.

- По Приказу вы должны принять мое заявление, - не сдаюсь я. - Давайте вместе почитаем приказ, он у меня под рукой.

Достаю документ. Сотрудница хмыкает и резко отворачивается. На меня больше не смотрит и молчит как партизан. Обиделась. Медсестра предлагает пройти простую диспансеризацию. Да, по возрасту я не подхожу, но они ее проведут. Только бы без заявления на имя главного врача, это лишнее.

Я же стою на своем. И вместе с заявлениями иду к главврачу. В приемной секретарь спокойно принимает документ, сама предлагает его подписать, записывает контакты.

Диспансеризацию продлили до конца 2023 года. Прошел всего год, а о процедуре почти не вспоминали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как проходит углубленная диспансеризация

Через пару дней меня таки пригласили на диспансеризацию. У главного врача не было сомнений в том, что я могу пройти процедуру. Чтобы у сотрудников поликлиники не было возражений, он оформил письменно приглашение на мое имя.

В поликлинике рыжеволосая девушка молча принимает и письмо, и полюс с паспортом. Выписывает направления на все анализы, вместе выбираем время посещения терапевта. Правда, часть анализов не выписывает – убирает спирометрию и тест с шестиминутной ходьбой. Впрочем, о том, что они выписываются только для переболевших, сказано в объявлении у окошка «Диспансеризация». Это не так, но сердце и легкие меня не беспокоят, поэтому я не обращаю на это внимания.

Зато вместо них мне выписывают дополнительные анализы и исследования из обычной диспансеризации, которую проходят раз в несколько лет. Таким образом, у меня на руках комбо из стандартной и углубленной диспансеризации.

Диспансеризация я прохожу за 1-2 часа. Результаты и консультацию терапевта получаю в отдельный день. Здоровье в порядке, а также мне разрешают взять себе результаты анализов крови. Если не считать проблем с получением разрешения, сама процедура проводится быстро и гладко.

Что нужно сделать, если вы хотите пройти углубленную диспансеризацию, хотя не болели ковидом?

1. Найдите и сохраните себе Приказ Минздрава №698Н от 1.07.2021. В частности, пункт 2 Приложения, где указано, что пройти ее можно по инициативе гражданина после подачи заявления.

2. Напишите заявление на имя руководителя медорганизации в свободной форме. Вы должны указать, что хотите пройти углубленную диспансеризацию в выбранном учреждении. Для убедительности можно сослаться на правовой документ.

3. Подайте заявление в больницу. Желательно, чтобы на первом экземпляре сотрудник отметил, что заявление принято к рассмотрению, указал дату и должность. Его вы берете себе. Второй экземпляр отдаете главному врачу. Если больница откажет, у вас будет документ для оформления претензии в отношении больницы. Ее можно направить в Управление здравоохранения Екатеринбурга.

4. Получите приглашение на процедуру и проходите исследование на здоровье.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» обратилась за комментарием об углубленной диспансеризации в Городской центр медпрофилактики, он ответственен за процедуру в Свердловской области.

- Все пациенты после каждого случая перенесенной новой коронавирусной инфекции имеют возможность пройти диспансеризацию через 60 дней после выздоровления. И в настоящее время не имеет значение, подтверждено ли было заболевание больничным листом или человек перенес коронавирус в легкой форме, без обращения за помощью к медицинским работникам, - подчеркнула в разговоре с «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь центра Анастасия Соболева. - Желающим пройти углубленную диспансеризацию достаточно просто обратиться в свою поликлинику. С июля 2021 года по сентябрь 2022 года углубленную диспансеризацию на территории Свердловской области прошли более 236 тысяч жителей.