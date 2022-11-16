В Екатеринбурге столкнулись две легковушки: одну из них отбросило на подростка

За рулем Chevrolet была пьяная 24-летняя девушка. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге утром 16 ноября при столкновении Chevrolet Aveo и Mitsubishi Cross пострадала 17-летняя девушка. Одну из иномарок отбросило на подростка, которая стояла на тротуаре перед зеброй. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Авария произошла около дома № 67 на улице Уральской. По предварительной информации, Chevrolet ехала по улице Советской со стороны Шевченко. На регулируемом перекрестке улиц Уральской и Советской водитель при повороте налево не предоставил преимущество Mitsubishi.

- После чего японскую иномарку отбросило на стоящего пешехода, который при падении сбил с ног другого пешехода, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Девочка ждала зеленый сигнал светофора перед зеброй. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

17-летнюю девушку доставили в больницу с разными травмами. Мама подростка рассказала, что дочь шла в школу. Она стояла на перекрестке и ждала зеленый сигнал светофора.

За рулем Chevrolet была пьяная 24-летняя девушка. Ее стаж вождения составляет пять лет. Она объяснила, что не увидела встречный автомобиль.

Ранее, 14 февраля, в Екатеринбурге на Малышева иномарку, попавшую в ДТП, отбросило на пешехода. Две иномарки столкнулись. Одну из них отбросило на тротуар, где находился 21-летний пешеход. Пострадавшего с переломом лучевой кости и ушибом бедра доставили в больницу.