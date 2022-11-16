Транспортно-логистический центр "Уральский" открыли в октябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Екатеринбурга в недалеком будущем появится свой порт. Правда, сухой. Так называют крупный транспортно-логистический хаб, который возводится в столице Урала. Первую очередь – транспортно-логистический центр «Уральский» - уже открыли. Он позволяет принимать за сутки пять поездов, груженных контейнерами.

В среду, 16 ноября, на форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге рассказали подробности этого проекта. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков объяснил, какую роль сухой порт в Екатеринбурге сыграет на фоне санкций, введенных против нашей страны.

Каждый день здесь разгружают несколько товарных поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Восемь месяцев против России действуют санкции, - сказал Дмитрий Вахруков. - Рецептом адаптации являются три базовые вещи. Это свобода предпринимательства, поддержка инвестиций и переориентация поставок с точки зрения логистики с тех рынков, где нас больше не ждут. В условиях переориентации поставок возникают новые ниши для транспортной обработки грузов. Екатеринбург, исходя из географического положения, в большей степени готов использовать свой потенциал и развивать себя.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в свою очередь отметил, что об уникальном географическом положении города говорили еще 12 лет назад. Но тогда, без серьезной инфраструктуры говорить о создании подобного хаба было еще рано.

- Теперь мы заявляем о серьезной роли Екатеринбурга в логистике страны, - сказал Алексей Орлов. - Только в 2021 году в Екатеринбурге было введено порядка 300 тысяч квадратных метров складов. Идет развитие и работа с грузами в аэропорту Кольцово. Сопоставимые показатели только у Новосибирска.

Глава Екатеринбурга добавил, что для развития города, как логистического центра, может понадобиться также второй ЕКАД - кольцевая дорога. Первую запланировали еще в советские годы, а завершили этой осенью.

Алексей Орлов говорит, что Екатеринбургу нужен второй ЕКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кольцевая дорога получилась уже внутригородская. Надо задумываться о второй, - сказал Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга также рассказал, что сухой порт позволит обеспечить рабочими местами жителей города из новых районов. Кроме того участники круглого стола сравнили возможный эффект от появления сухого порта в Екатеринбурге с ситуацией, когда на Урал в 1941 году были эвакуированы промышленные предприятия, благодаря чему в Свердловске и окрестностях вдруг начали работу 670 новых производств. Сухой порт, по мнению участников круглого стола, позволит превратить Екатеринбург в «мощнейшую производственную площадку».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбург хотят превратить в сухой порт с наземным метро. В столице Урала открылся общероссийский форум «Города России - 2030» (подробнее)