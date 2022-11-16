В многоэтажке на ВИЗе пожарные спасли семь человек

Спасатели проникли в горящую квартиру с помощью пожарной лестницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в доме на Крауля, 44 произошел пожар. Темные клубы дыма были замечены очевидцами в одной из квартир на пятом этаже шестнадцатиэтажного дома. Возгорание произошло днем, около 12:00. Прибывшие по адресу спасатели МЧС выводили жителей многоэтажки на улицу. Огонь в квартире распространился на площади 20 квадратных метров.

- С соседней квартиры было спасено пятеро взрослых, а также двое детей. Спасатели эвакуируют жителей верхних этажей. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание тушили 15 спасателей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Также в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что в момент пожара в загоревшейся квартире никого не было. Еще шестнадцать жильцов многоэтажного дома на Крауля вышли из задымленного подъезда самостоятельно. С возгоранием боролись пятнадцать спасателей, а также четыре автомобиля спецтехники.

Напомним, в многоэтажке на Щербакова вспыхнул пожар. Как сообщали очевидцы, возгорание произошло в одной из квартир на 15 этаже. Они заметили сильное задымление и языки пламени, которые виднелись на фасаде дома. На место происшествия выезжали спасатели.