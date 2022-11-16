С появлением снега для жителей Екатеринбурга наступает пора зимних развлечений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург пришли морозы, снегопады и метели. Зимний Екатеринбург прекрасен, неудивительно, что многие в свободное время задумываются о том, куда пойти в Екатеринбург зимой. «КП-Екатеринбург» озадачилась этим вопросом и подготовила список интересных дел и мест для досуга.

Зимний Екатеринбург: куда пойти и чем заняться

Пойти зимой в парк в Екатеринбурге

ЦПКиО в Екатеринбурге - отдых зимой

Приятно зимой выбраться на природу, прихватив с собой термос с чаем и печеньем. К тому же это очень красиво, многие делают снимки на снежном фоне.

Самый крупный парк города всегда красочно выглядит именно в зимнюю пору. Команда Парка Маяковского рассказала, что уже украсила территорию для прогулок.

- На аллее Маяковского — ледовый городок с новыми фигурами и подсветкой. Узнаваемые ледовые статуэтки как будто из фарфора, традиционный большой лабиринт, горки для малышей. Как всегда работает тёплый павильон, чтобы согреться или перекусить после долгой прогулки. В прошлом году мы обновили елку, в этом - продолжим поддерживать советский стиль оформления. Приготовили праздничные украшения и декор вокруг нее, - сообщили в пресс-службе.

Этой зимой в парке Маяковского открывают лыжную базу. Традиционный каток в парке Маяковского также готовится к открытию. Вход на открытый каток – 150 рублей. Аренда коньков – 200 рублей.

Высота ледяной горки будет достигать 8 метров, а купить на нее билеты можно заранее по интернет.

Из аттракционов работает Детская железная дорога, также открыты детские паровозы, которые курсируют по территории, карусель для малышей у Летней террасы.

Адрес: Ул. Мичурина, 230.

Парк семейного отдыха «Семь ключей»

Парк семейного отдыха «Семь ключей» в Железнодорожном районе зимой открывает прокат лыж и тюбингов. Так в парке можно покататься на «ватрушках», а также устроить компанией лыжную прогулку. Прокат лыж с экипировкой в Екатеринбурге стоит от 150 до 350 рублей за 2 часа, прокат тюбингов «ватрушек» в Екатеринбурге – от 200 до 350 рублей в час.

Адрес: Екатеринбург, ул. Решетская, 63

Катки Екатеринбурга 2022 - список

Один из самых больших, старинных и известных открытых катков Екатеринбурга – это каток «Юность». На льду тут проводят разные мероприятия в честь праздников. Вход на каток: дети до 7 лет и один взрослый сопровождающий – бесплатно, школьники и студенты – 150 руб/будни, 200 руб/выходные и праздники, взрослые - 200 руб/будни, 250 руб/выходные и праздники. Предусмотрены абонементы со скидками – на 5 посещений и «Семейный». Прокат коньков (до двух часов катания, в комплекте с гигиеническими носками): 200 рублей за 1 пару.

Адрес: Ул. Куйбышева, 32а, телефон: 8 (343) 257-47-78

В Юго-Западном районе ежегодно открывается каток у торгово-развлекательного центра «Радуга-Парк». Он находится на территории парка ТРЦ. Дети до 5 лет и пенсионеры могут пользоваться катком бесплатно. В будни для взрослых до 18:00 – 150 рублей, дети – 100 рублей. В выходные до 18:00 для взрослых – 200 рублей, для детей – 150 рублей. Прокат коньков – 200 рублей. Защитное оборудование – бесплатно.

Адрес: Ул. Репина, 94.

На базе школьных секций «Детского стадиона» на Уралмаше работает и крытый каток, и открытый каток. Прокат коньков на 1 час стоит 100 рублей, вход на крытый каток – 150 рублей. Вход на открытый каток – 80 рублей для взрослых, 60 рублей для пенсионеров, 40 рублей для школьников и дошкольников.

Адрес: ул. Кировградская, 30, телефон: 8 (343) 338-37-47.

Полный список катков "КП-Екатеринбург" уже публиковала.

Пойти зимой кататься на лыжах в Екатеринбурге

Еще одно традиционное зимнее развлечение – катание на лыжах. После того как город накрывает снег, лыжные базы в Екатеринбурге также открываются. Полный список «Комсомолка» уже публиковала.

Взять лыжи, чтобы прокататься вокруг озера Шарташ, можно на лыжной базе Кировского района. Лыжные трассы для классики и конькового хода прокладывают по озеру. Под «Лыжню России» обычно выделяют 2-километровую трассу, для ГТО – 3-километровую. Они же доступны для всех желающих во время работы пункты проката зимнего оборудованиям. Прокат лыж с экипировкой пластиковые в Екатеринбурге стоит 200 рублей в час.

Адрес: ул. Отдыха, 111

Большой спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» востребован у детей и взрослых в Екатеринбурге. На базе комплекса работают детские спортивные секции, зимой для всех желающих работают каток и лыжная база. На базе хранятся 700 пар лыж и мини-лыжи. Предоставляются услуги по ремонту и установке лыжных креплений, просмолке лыж.

Покататься можно по четырем трассам: на 2, 3, 5, 10 км. Прокат лыж взрослые деревянных и пластиковых стоит 250 и 350 рублей за 2 часа. Прокат лыж детские деревянные и пластиковые в Екатеринбурге стоит чуть меньше - 200 и 250 рублей.

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48Н

Горнолыжный комплекс «Уктус» работает в Чкаловском районе. На базу горнолыжного комплекса есть спортивная школа для детей, где заниматься можно всю зиму. Для всех желающих здесь есть аренда лыж в Екатеринбурге: для взрослых в Екатеринбурге стоит 690 рублей в час, для детей – 550 рублей в час. Сноуборды стоят 490 рублей в час, аренда тюбингов – от 350 рублей в час.

Адрес: ул. Зимняя, 27

Афиша Екатеринбурга - театры

Пойти зимой в Екатеринбурге на атмосферный спектакль

В зимнем Екатеринбурге есть атмосферный спектакли, которые настраивают зрителей на новогодний лад.

В первую очередь это спектакли по классической литературе. По повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» в городе есть две постановки. В Урал Опера балет (Театре оперы и балета) поставили «Черевички» - 3-часовую комико-фантастическую оперу на музыке Петра Чайковского. Стоимость билетов начинается от 300 рублей. Молодые актеры в учебном театре ЕГТИ представят свою версию повести «Ночь перед Рождеством», спектакль будет интересен и детям от 6 лет. Цена билетов начинается от 200 рублей.

«Щелкунчик» можно увидеть в Урал Опера Балет. Постановка Василия Вайнонена идет с 1934 года в Мариинском театре. Стоимость билета начинается с 3500 рублей. Old Classic Ballet (Старый классический балет) привез на Урал балет «Щелкунчик» в рамках гастролей. Спектакль будет идти во Дворце молодежи. Билеты начинаются от 600 рублей. Для самых маленьких зрителей свою постановку создали в театре балета «Щелкунчик». В этот раз артисты покажут историю с помощью кукол, постановка занимает всего 40 минут. Стоимость билета начинается от 400 рублей.

Балет «Снежная королева» идет в театре балета «Щелкунчик» и в Урал Опера Балет. В первом случае постановка идет 1 час 20 минут, во втором – 2 часа. В «Щелкунчике» билет стоит 600 рублей, в Урал Опера Балет – от 1000 рублей. «Снежная королева» будет показана и в Екатеринбургском театре кукол, билеты стоят от 600 рублей.

«Морозко» в Урал Опера Балет рекомендован для начала знакомства ребенка с оперой. Кроме взрослых певцов на сцене есть детский хор и танцовщики. Морозко будет приветствовать зрителей в зрительном зале. Стоимость билетов начинается от 200 рублей.

Кроме того, в зимнем Екатеринбурге можно найти и спектакли для детей. Декабрь – это череда утренников практически во всех творческих объединениях города. Полный список «КП» уже публиковала.