Уральские промышленники нашли способ, как без больших вложений усилить свои позиции на рынке

Уже четыре года предприятия Среднего Урала повышают производительность труда благодаря нацпроекту. Фото: Александр Осипов

Четыре года назад стало очевидно, что по производительности труда российские предприятия отстают от некоторых зарубежных. Причин для этого хватало. Это и отсутствие развитой производственной культуры, и нехватка квалифицированных кадров, да и цифровая незрелость сказывалась. Чтобы переломить ситуацию, Президент Российской Федерации утвердил национальный проект «Производительность труда».

- Цель проекта - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год, - объясняет Владимир Якушев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе.

Тогда, четыре года назад, Свердловская область стала одним из первых регионов УрФО (вместе с Тюменской, - Прим. Ред.), приступившим к реализации национального проекта. Рассказываем, почему с тех пор количество уральских предприятий, участвующих в проекте, только растет.

Бережливое производство помогло заводу «Уралбиофарм» ускорить выпуск лекарств на 39%. Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области

ПОКАЗАТЕЛИ ГОВОРЯТ ЗА СЕБЯ

Нацпроект «Производительность труда» состоит из двух частей. Во-первых, это системные меры, такие как льготное финансирование и налоговые преференции. Во-вторых, это адресная поддержка от Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданного на базе областного Фонда технологического развития промышленности. Эксперты РЦК приходят на предприятия и помогают оптимизировать производственные процессы.

- Чтобы поднять производительность, необязательны крупные вложения. Нужны простые логические решения, которые часто лежат на поверхности, - говорит генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков. - Даже оптимизация пространства в цехе и ведение реестра неполадок неминуемо приводят к увеличению прибыли.

Таким образом, например, в Каменске-Уральском на заводе по обработке цветных металлов выпуск медной шины за три месяца увеличили в восемь раз. На крупном уральском предприятии, занимающемся перевозкой грузов, участие в проекте позволило увеличить загрузку с 0,5 до 4 контейнеров за смену. А заводу, изготавливающему стрелочную продукцию для железнодорожных и трамвайных путей, удалось сократить время изготовления и сборки ремкомплекта и увеличить выпуск продукции с 9 до 10 комплектов за смену.

Серовский молочный завод увеличил объемы производства мороженой смеси на 120 тонн в год. Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области

Конечно, многие предприятия участвуют в нацпроекте ради займов под низкий процент. Но вскоре и они понимают, что бесплатная помощь по грамотной организации процессов помогает не хуже покупки нового оборудования.

- А потом появляются результаты этой организации - рост производительности, сокращение потерь, экономия ресурсов, - которые говорят сами за себя, - отмечает Александр Казаков.

Добавим, что экспертами РЦК (их также называют руководителями проекта РЦК, - Прим. Ред.) становятся лишь специалисты, у которых за плечами опыт командной работы в промышленности - в сферах приборостроения, металлообработки, машиностроения и пищевых производств. Каждый эксперт проходит четырехфазное обучение в Москве в Федеральном центре компетенций, которое длится девять месяцев. Также они проходят стажировку на предприятиях и обязательную аттестацию. Лишь после серьезного обучения эксперт может самостоятельно внедрять на предприятии принципы бережливого производства.

Производитель электронных изделий «Тронитек» увеличил выработку на треть. Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области

ИНТЕРЕС К УЧАСТИЮ РАСТЕТ

В 2019-м в Свердловской области адресную поддержку через национальный проект получили 37 предприятий. В 2020-м уже 50. За следующие два года еще 93. Изначально к участию присоединялись предприятия малого и среднего бизнеса. Они сразу поняли, что для них это будет еще одно конкурентное преимущество. Крупные предприятия первое время осторожничали. Лишь с 2021 года они начали также активно присоединяться к участию в нацпроекте. Тут и «сарафанное радио» сработало, да и положительного опыта у малого и среднего бизнеса стало так много, что не замечать его уже было просто невозможно. Теперь среди участников нацпроекта такие гиганты, как ВСМПО-Ависма, Уралэлектромедь, Каменск-Уральский металлургический, Богословский кабельный, Синарский трубный и Первоуральский новотрубный заводы.

В 2023 году общее количество участников может увеличиться еще на 50 предприятий. Если же говорить в целом, то сейчас в Свердловской области адресную поддержку получают более 180 предприятий, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда».

Интерес к участию растет, что неудивительно, ведь платить за это предприятиям не надо, а взамен они получают лучшие наработки в сфере повышения производительности труда и развития производственной системы.

- В Свердловской области за период реализации нацпроекта предприятия в среднем подняли выработку в полтора раза, сократили время производственного процесса на 42%, а запасы незавершенного производства — на 45%, - добавляют в полпредстве.

Добавим, что для потенциальных новичков РЦК несколько раз в год организует круглые столы и панельные дискуссии. На них предприятия, которые уже участвуют в нацпроекте, делятся своим опытом с теми компаниями, которые еще только задумываются об этом.

Проект позволил «УБТ-Сервис» в 2,2 раза сократить расходы на устранение брака. Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области

НАЦПРОЕКТ МОГУТ ПРОДЛИТЬ

Сам нацпроект тоже не стоит на месте, а развивается.

- Сейчас прорабатываются предложения по открытию доступа к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения, - добавляют в полпредстве.

Хотя и сейчас предприятия могут стать участниками нацпроекта, независимо от того, к какой отрасли экономики они относятся. Но для этого им надо заручиться поддержкой региона и доказать, что повысив свою производительность, они положительно повлияют и на социально-экономические процессы субъекта.

К тому же с этого года в региональную программу по внедрению инструментов бережливого производства могут вступать предприятия с выручкой менее 400 миллионов рублей. Для участников национального проекта этот порог выше – от 400 миллионов. Это изменение запустили региональный Минпромнауки вместе с Уральской торгово-промышленной палатой.

Не удивительно, что на уровне федерального правительства всерьез задумались над тем, чтобы продлить действие нацпроекта и после 2024 года. Это тем более актуально в условиях санкций. Повышение производительности труда позволяет предприятиям успешно конкурировать на современном рынке, наращивать объёмы производства теми же ресурсами в кратчайшие сроки.

Завод по ремонту горного оборудования «Металлист» ускорил выпуск продукции почти на 40%. Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области

- Нацпроект помогает в наращивании выпуска продукции, импортозамещении, освоении рынков дружественных стран и заполнении высвободившихся после ухода иностранных компаний рыночных «ниш», - отмечают в полпредстве. - Текущий экономический эффект для предприятий - участников проекта Свердловской области составит более миллиарда рублей, а потенциальный, связянный с возможностью увеличить объемы производства продукции составляет свыше 1,5 миллиардов рублей.

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