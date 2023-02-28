На Урале власти теперь могут повышать тариф на капремонт ежегодно

Краеугольным камнем в вопросе капремонта остаются цены на строительные материалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в региональное законодательство поправки, согласно которым вносы за капитальный ремонт теперь власти могут повышать ежегодно. Соответствующий документ опубликован за подписью главы региона на официальном портале правовой информации.

- Минимальный размер взноса на капремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы, - напечатано в тексте закона.

Новую ставку тарифа на капитальный ремонт каждый год в срок до 1 октября должно утверждать правительство Свердловской области. Ставку будут определять исходя из оценки работ по капремонту по методическим рекомендациям федерального кабинета министров. То есть теперь строгой привязки повышения тарифа к уровню годовой инфляции не будет.

Ставки по тарифу теперь не привязаны к цифре в 4% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее размер взносов за капитальный ремонт в Свердловской области поднимали каждый год, но не более чем не 4%, чтобы уложиться в рамки среднестатистической инфляции. Сейчас этот показатель будут высчитывать, отталкиваясь от повышения стоимости строительных материалов.

На недавней пресс-конференции руководитель фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов затрагивал этот вопрос.

- Пять лет тому назад стоимость стройматериалов оставалась практически неизменной, индексации хватало, чтобы год от года увеличивать объемы работ, - заявлял Суханов.

В 2017 и 2018 годах ставка на капремонт за квадратный метр жилого помещения составляла 9 рублей. В 2019 году она выросла до 9 рублей 36 копеек, еще через год ставка поднялась до 9 рублей 72 копеек, еще через год подросла до 10 рублей 11 копеек, год назад составила 10 рублей 51 копейку, а в текущем году выросла сразу до 14 рублей 81 копеек, то есть сразу почти на 41%. Это вызвало сильное недовольство среди населения.

Выдержки из документа, подписанного главой региона. Фото: портал правовой информации Свердловской области

Отметим, что повышение коснулось не только взносов за капремонт, но и цен на обращение с твердыми коммунальными отходами, электроэнергии и других жилищно-коммунальных услуг. Свердловчан возмутил автоматический переход на одноставочный тариф на электроэнергию, из-за чего жители частных домов с электроотоплением получили за январь квитанции с огромными начислениями в десятки тысяч рублей за свет.