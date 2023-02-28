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Общество28 февраля 2023 9:43

Врач-доброволец из Екатеринбурга, который ездил на Донбасс, награждён медалью «За отвагу»

Врач медицины катастроф Станислав Киселев взял на работе отпуск, чтобы отправиться на спецоперацию
Татьяна АУСТ
Станислав Киселёв был удостоен одной из самых почётных воинских наград Российской Федерации. Фото: личная страница героя публикации в ВК

Станислав Киселёв был удостоен одной из самых почётных воинских наград Российской Федерации. Фото: личная страница героя публикации в ВК

Врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Станислав Киселёв был удостоен одной из самых почётных воинских наград Российской Федерации – 24 февраля в Москве ему была вручена медаль «За отвагу».

Нескольких месяцев Станислав Александрович провёл на Донбассе, оказывая помощь на передовой, и проводил транспортировки раненых в госпитали. А ведь для медиков - это огромный риск для жизни, ведь, как известно, именно по врачам, фельдшерам, санитарам и машинам с красным крестом ведут прицельный огонь части ВСУ.

24 февраля в Москве врачу вручили медаль «За отвагу». Фото: личная страница героя публикации в ВК

24 февраля в Москве врачу вручили медаль «За отвагу». Фото: личная страница героя публикации в ВК

– Не могу сказать, за выполнение какой конкретно задачи было принято решение об этом награждении. Одно могу сказать точно – я чрезвычайно горд тем, что мне вручили именно медаль «За отвагу», я не ожидал этого. Известие о том, что меня наградили и ждут в Москве, я получил 21-го февраля, – рассказал «КП-Екатеринбург» Станислав Киселёв.

В Москве награды героям отряда «Север» Союза добровольцев Донбасса, в составе которого был и уральский доктор, вручали председатель Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев и депутат Государственной Думы Александр Бородай. Символично, что это награждение состоялось в Зале Слава Музея Победы в Поклонной горе в дни, когда вся страна отмечала День защитников Отечества.

Нескольких месяцев Станислав Александрович провёл на Донбассе. Фото: личная страница героя публикации в ВК

Нескольких месяцев Станислав Александрович провёл на Донбассе. Фото: личная страница героя публикации в ВК

Напомним, Станислав Киселев уехал на территорию СВО в апреле прошлого года. Тогда он оформил отпуск на работе. До Украины добирался на машине, все расходы полностью оплачивал сам. В Луганске он оказывал помощь не только раненым, но и мирному населению, которому необходима была медицинская помощь.

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