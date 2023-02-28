Врач-доброволец из Екатеринбурга, который ездил на Донбасс, награждён медалью «За отвагу»

Станислав Киселёв был удостоен одной из самых почётных воинских наград Российской Федерации. Фото: личная страница героя публикации в ВК

Врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Станислав Киселёв был удостоен одной из самых почётных воинских наград Российской Федерации – 24 февраля в Москве ему была вручена медаль «За отвагу».

Нескольких месяцев Станислав Александрович провёл на Донбассе, оказывая помощь на передовой, и проводил транспортировки раненых в госпитали. А ведь для медиков - это огромный риск для жизни, ведь, как известно, именно по врачам, фельдшерам, санитарам и машинам с красным крестом ведут прицельный огонь части ВСУ.

24 февраля в Москве врачу вручили медаль «За отвагу». Фото: личная страница героя публикации в ВК

– Не могу сказать, за выполнение какой конкретно задачи было принято решение об этом награждении. Одно могу сказать точно – я чрезвычайно горд тем, что мне вручили именно медаль «За отвагу», я не ожидал этого. Известие о том, что меня наградили и ждут в Москве, я получил 21-го февраля, – рассказал «КП-Екатеринбург» Станислав Киселёв.

В Москве награды героям отряда «Север» Союза добровольцев Донбасса, в составе которого был и уральский доктор, вручали председатель Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев и депутат Государственной Думы Александр Бородай. Символично, что это награждение состоялось в Зале Слава Музея Победы в Поклонной горе в дни, когда вся страна отмечала День защитников Отечества.

Нескольких месяцев Станислав Александрович провёл на Донбассе. Фото: личная страница героя публикации в ВК

Напомним, Станислав Киселев уехал на территорию СВО в апреле прошлого года. Тогда он оформил отпуск на работе. До Украины добирался на машине, все расходы полностью оплачивал сам. В Луганске он оказывал помощь не только раненым, но и мирному населению, которому необходима была медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Считаю это своим долгом»: врач центра медицины катастроф Свердловской области уехал в Луганск спасать людей. Станислав Киселев взял на работе отпуск и поехал туда, где его помощь сейчас необходима (подробнее)