Как добиться того, чтобы крышу дома почистили от снега и сосулек в Екатеринбурге

Занимаются очисткой крыш от снега и льда представители УК или ТСЖ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чистят придомовую территорию по закону управляющие организации и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Именно к ним стоит обратиться, если вас волнует то, что на крыше дома образовалась снежная наледь, а в оттепель появились ледяные сосульки.

Что должны делать УК или ТСЖ зимой по закону

Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга напоминает, что зимой управляющие компании и ТСЖ обязаны делать:

Проверку и очистку кровли от снега и наледи (сосулек)

Очистку придомовой территории от наледи и льда

Уборку крыльца и площадки перед входом в подъезд

Что делать, если на крыше появились сосульки или снежные наносы

В первую очередь вам нужно обратиться в УК или ТСЖ, так как они обязаны проводить уборку снега и наледи на крышах и козырьках подъездов жилых домов. Их контакты прописывают в квитанциях за ЖКХ, а также на информационных стендах в многоквартирных домах.

Что делать, если опасная сосулька или много снега появилось на одном из балконов жилого дома

Если вы заметили, что у соседа на балконе или козырьке балкона есть опасная снежная наледь или сосульки, то также стоит обратиться в УК или ТСЖ. Они поговорят с собственником и попросят его очистить балкон.

- Управляющая организация не обязана убирать снег с самовольно установленных козырьков балконов и помещений, не относящихся к общему имуществу собственников квартир. Эта обязанность, равно как и ответственность за ненадлежащее содержание козырька, возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Напомним, установка козырьков балконов признаётся самовольной в случае их отсутствия в проекте жилого дома, - поясняют в городском управлении жилищного и коммунального хозяйства.

Что делать, если УК или ТСЖ отказываются чистить крышу от снега и сосулек

Если ваша управляющая компания отказалась чистить крышу дома или оттягивает срок проведения процедуры, вы можете обратиться в районную администрацию, к квартальным инспекторам, которые прикреплены к вашей территории, или напрямую в Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга. Ответственные сотрудники выслушают вас, примут жалобу и уведомят о том, как проблема решается.