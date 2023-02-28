Как посетить Лесное кладбище в родительскую субботу в 2023 году

В родительскую субботу россияне едут на кладбища, чтобы благоустроить могилы и вспомнить близких добрым словом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Лесное кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.
Как добраться до Лесного кладбища на автобусе в Екатеринбурге
Лесное кладбище находится на юго-западной границе Екатеринбурга, в двух километрах от ЕКАД.
Рядом с организацией есть автобусная остановка «Лесное кладбище», это конечная станция. В 2023 году до остановки «Лесное кладбище» едет автобус маршрута №63.
Сесть на автобус №63 можно на остановке «СТЦ “Мега”».
Маршрут автобуса №63 в Екатеринбурге:
«СТЦ Мега»
«Лесхоз»
«Сад “Юг”»
«Контрольная»
«Анатолия Муранова»
«Госпиталь ВОВ»
«Клеверный пер.»
«Ледовый дворец»
«Пос. Светлореченский»
«Феофанова»
«Хрустальногорская»
«Пос. Мичуринский»
«Сад “Берёзка”»
«Сад “Дружба-1”»
«Сад “Дружба-3”»
«Сады (пос. Медный)»
«Полигон»
«Просека»
«Лесное кладбище»
До остановки «СТЦ “Мега”» можно добраться из любого района города на автобусах маршрутов №06, №25, №27, №37, №42, №63, №76.