Как посетить Лесное кладбище в родительскую субботу в 2023 году

В родительскую субботу россияне едут на кладбища, чтобы благоустроить могилы и вспомнить близких добрым словом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительские субботы в 2023 году в России пройдут 18 февраля, 11 марта, 18 марта, 25 марта, 25 апреля, 3 июня, 7 октября, 4 ноября и 18 ноября. В родительскую субботу принято посещать могилы родственников, убирать и благоустраивать территорию вокруг. Приехать на Лесное кладбище в Екатеринбурге можно на автобусе.

Как добраться до Лесного кладбища на автобусе в Екатеринбурге

Лесное кладбище находится на юго-западной границе Екатеринбурга, в двух километрах от ЕКАД.

Рядом с организацией есть автобусная остановка «Лесное кладбище», это конечная станция. В 2023 году до остановки «Лесное кладбище» едет автобус маршрута №63.

Сесть на автобус №63 можно на остановке «СТЦ “Мега”».

Маршрут автобуса №63 в Екатеринбурге:

«СТЦ Мега»

«Лесхоз»

«Сад “Юг”»

«Контрольная»

«Анатолия Муранова»

«Госпиталь ВОВ»

«Клеверный пер.»

«Ледовый дворец»

«Пос. Светлореченский»

«Феофанова»

«Хрустальногорская»

«Пос. Мичуринский»

«Сад “Берёзка”»

«Сад “Дружба-1”»

«Сад “Дружба-3”»

«Сады (пос. Медный)»

«Полигон»

«Просека»

«Лесное кладбище»

До остановки «СТЦ “Мега”» можно добраться из любого района города на автобусах маршрутов №06, №25, №27, №37, №42, №63, №76.