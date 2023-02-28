На пассажиров полетело стекло: очевидцы - об аварии с автобусом под Екатеринбургом

Авария произошла на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск Фото: Артем Корытин

Минувшим утром на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошла серьезная авария. На 26 километре дороги УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом 103 маршрута «Монетный - Березовский». После этого автобус, в котором ехали 40 пассажиров, вылетел на обочину.

- До момента столкновения я спал, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Артем, очевидец. - Как я понял, машину занесло на встречную полосу, после чего произошло столкновение с нашим автобусом и нас унесло в кювет, удар я особо не ощутил, но на меня и некоторых людей попали разбитые стекла, которые вроде никак не навредили, никто не пострадал. После ДТП все пассажиры автобуса покинули его.

Автобус после столкновения уехал в кювет Фото: УГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, в аварии пострадали водитель и пассажир УАЗ.

- У меня ребенок ехал в 103 автобусе. Сидел возле окна. Стекло выпало на него, - рассказывает в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте Анастасия. – Пошли в больницу, так как все руки порезаны были. Обработали раны. Слава богу, ничего серьезного. Сказали, что сотрясения нет. Просто легкий испуг. Водитель 103 автобуса молодец, что свернул в сугроб, иначе было бы ужас что.

После столкновения у автобуса выбило стекла Фото: Артем Корытин

После ДТП с автобусом на том же участке через несколько минут столкнулись автомобили Скания, Фиат, Тойота и автобус Вектор Некст, ехавший из Березовского в Екатеринбург. Внутри было три пассажира.

- В результате аварии люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области