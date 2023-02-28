Есть пострадавшие: на Режевском тракте автобус столкнулся с грузовиком

Пассажиры двух автобусов, попавших в ДТП, не пострадали Фото: УГИБДД Свердловской области

На 26 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск утром 28 февраля произошло два ДТП с автобусами. По предварительным данным, сначала произошло столкновение грузового«УАЗ» с «ПАЗ» 103 маршрута, в котором находилось 40 пассажиров.

- По предварительным данным, первая дорожная авария произошла по причине выезда на встречную полосу автомобиля «УАЗ», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадали водитель и пассажир «УАЗ». Автобус следовал из Монетного в Березовский. Судя по фото с места аварии, после столкновения он съехал с проезжей части на обочину. Пассажиры, к счастью, в аварии не пострадали.

На месте аварий работают автоинспекторы Фото: УГИБДД Свердловской области

Через несколько минут произошло второе ДТП. Scania столкнулась с Fiat, Toyota и автобусом «Вектор Next», двигавшемуся по маршруту №109 «Березовский-Ключевск-Екатеринбург» с тремя пассажирами.

- В результате аварии люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас на месте аварий работают автоинспекторы.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, не совершать опасных маневров, а также выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.