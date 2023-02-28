В Екатеринбурге столкнулись четыре машины

На месте ЧП находятся скорая помощь, пожарные и ГИБДД. Фото: Telegram-канал "Злой Екб"

В Екатеринбурге на улице Техническая столкнулись четыре машины. Массовое ДТП произошло на мосту при въезде на улицу Черепанова, вблизи остановки транспорта «Таганский ряд». Столкновение произошло поздним утром 28 февраля.

На данный момент на месте ЧП находятся скорая помощь, сотрудники ГИБДД и МЧС. О пострадавших на момент публикации неизвестно.

- Автомобиль Hyundai ехал со стороны улицы Технической в сторону улицы Черепанова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. После чего Toyota Land Cruiser отбросило на автомобиль Renault, которое двигалось за Hyundai и они улетели в овраг, - уточняют «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото очевидцев. Фото: Telegram-канал "Злой Екб"

Сейчас медики скорой помощи осматривают пассажиров и водителей, попавших в аварию. Этим же утром на 26 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск в аварию попал микроавтобус с пассажирами. На момент ЧП в автобусе находилось 40 пассажиров.

На встречную полосу выехал автомобиля УАЗ, вследствие чего произошло столкновение с автобусом "ПАЗ", осуществлявшим перевозку 40 пассажиров по маршруту №103 "Монетный-Березовский". В результате ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗ. В автобусе люди травм не получили.