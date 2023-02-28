Он признался, что работает закладчиком с начала года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге задержали 23-летнего студента из Египта, подозреваемого в распространении наркотиков. Как стало известно «КП-Екатеринбург», иностранца поймали 26 февраля в садовом товариществе «Подшипниковец» Железнодорожного района. Туда он приехал на Hyundai Solaris. При студенте был IPhone и три десятка свертков с запрещенным веществом.

- Гражданину Египта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он признался, что работал закладчиком на протяжении месяца. В Екатеринбурге он проживал в общежитии, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

В полиции подтвердили арест иностранного студента. Возбуждено уголовное дело.

- При личном досмотре у него изъяты несколько свертков с неизвестным веществом. Последующее исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотическим средством. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере», - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД.

Напомним, что в конце января в общежитии УрФУ на Большакова, 77 произошла массовая драка с участием иностранных студентов из Египта и Йемена. В результате суд арестовал семь человек, однако в вузе не стали отчислять их.