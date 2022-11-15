Уралец героически погиб в бою с 15 противниками

Похоронили Михаила Шлыкова в Хабаровске Фото: Чернокоровский совет ветеранов

В Хабаровске простились с 36-летним уроженцем Свердловской области Михаилом Шлыковым. Он героически погиб, выполняя служебный долг во время спецоперации. Как рассказали в Чернокоровском совете ветеранов, в октябре, когда противник перешел в наступление, Михаил первым заметил приближающегося врага.

- Он схватил РПГ и, стреляя, побежал навстречу БМП, - цитируют в совете ветеранов рассказ сослуживцев Михаила. – Контузил механика-водителя. БМП остановился, из него выскочили 15 человек и побежали в его сторону. Завязался бой. Меняя позицию, Шлыков отстреливался, но силы были неравными и Михаил погиб.

После срочной службы Михаил Шлыков подписал контракт Фото: Чернокоровский совет ветеранов

Михаил родился и вырос в Чернокоровском селе, что под Богдановичем. Здесь до сих пор живут его родители и старшая сестра. Сам же Михаил после срочной службы в армии переехал жить в Хабаровск.

- Пока он рос в нашем Чернокоровском селе, он был как все мальчишки. Обычный дворовый парень. Это видимо армия потом его воспитала – сделала стойким и мужественным, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Захарова, председатель Чернокоровского совета ветеранов. - После 11 класса он учился в техникуме в Богдановиче. Потом ушел в армию служить в Хабаровске, затем поступил на контрактную службу. У него остались жена и двое детей.

В Чернокоровском совете ветеранов отмечают, что в память о Михаиле Шлыкове в школе, в которой он учился, будет организован мемориальный уголок.