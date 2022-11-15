Хоронили в закрытом гробу: семья из уральской глубинки отсудила полмиллиона за выдачу чужого тела

Изначально Вячеслава Еремеева похоронили под чужим именем. Фото: предоставлено родственниками

Семья из Краснотурьинска отсудила более полумиллиона рублей за выдачу тела чужого родственника. История берет свое начало в июле 2020 года, когда 64-летний металлург Вячеслав Еремеев скончался в больнице Карпинска из-за коронавируса. Однако в морге жена и дочери металлурга поняли, что им выдают тело чужого человека. Как оказалось, санитарка перепутала пакеты и их родственника уже захоронили в закрытом гробу.

После этого женщины отправились на кладбище, где Вячеслава похоронили под чужим именем. Там женщины увидели, как незнакомцы пытаются выкопать гроб с телом. Таким незаконным методом семья второго скончавшегося пыталась исправить путаницу. В дальнейшем эксгумацию провели в присутствии следователей СКР.

- Только спустя несколько дней Ларисе и дочерям удалось похоронить мужа и отца. Хоронить его пришлось в закрытом гробу, попрощаться с родным человеком они не смогли. Цепь этих событий стали для женщин большим ударом, причинили нравственные и физические страдания, - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщины обратились в суд с требованиями о компенсации. Жена скончавшегося просила взыскать с больницы полмиллиона, а также 33 450 рублей материального ущерба и расходов на адвоката. Дочери Вячеслава Еремеева попросили по 500 тысяч каждой в качестве компенсации морального вреда.

- Хоронить его пришлось в закрытом гробу, попрощаться с родным человеком они не смогли, - добавили в областном суде.

Однако городской суд Краснотурьинска назначил вдове лишь 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и 23 450 рублей материального ущерба. Дочерям присудили по 130 тысяч рублей. Карпинская больница пыталась оспорить решение, но тщетно.

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