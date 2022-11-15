Группа «Россети» открыла в Екатеринбурге новый высокотехнологичный центр питания со 100% уровнем импортозамещения

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

В церемонии пуска приняли участие Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор. Инвестиции в строительство подстанции 110 кВ «Новокольцовская» составили 1,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Проект выполнила дочерняя компания «Россети Урал». Энергообъект предназначен для электроснабжения микрорайона Новокольцовский, рассчитанного более чем на 40 000 жителей. Также здесь будет создан кластер для проведения Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году, построен новый кампус Уральского федерального университета.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

«Запуск в эксплуатацию подстанции «Новокольцовская» — это важное событие в жизни Екатеринбурга и всей Свердловской области. Сегодня мы даем электроэнергию одному из самых перспективных микрорайонов города. Новая подстанция будет питать объекты, построенные для Международного фестиваля университетского спорта, и наш будущий кампус Уральского федерального университета. Подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства. Отрадно, что 85 процентов – это продукция предприятий Свердловской области. Это наш вклад в снижение зависимости от импорта и укрепление технологического и экономического суверенитета страны. Благодарю всех, кто принял участие в строительстве подстанции», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

«Новокольцовская» – подстанция нового поколения, где реализованы передовые решения. Технологические процессы максимально автоматизированы и управляются дистанционно. Все установленное оборудование произведено в России. Ключевые поставщики – предприятия Свердловской области. В этом смысле «Новокольцовская» является эталонным объектом. Именно такой мы видим российскую энергетику – надежной и технологичной, опирающейся на достижения отечественной инженерной школы», – отметил Андрей Рюмин.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА, высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием, микропроцессорными защитами. На объекте внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета потребленной электроэнергии. Обеспечена 100% наблюдаемость, включая непрерывный программный контроль оборудования. Благодаря тому, что мониторинг осуществляется в удаленном режиме, отсутствует необходимость в постоянном присутствии персонала на площадке.

Также в Правительстве Свердловской области Евгений Куйвашев и Андрей Рюмин в ходе рабочей встречи обсудили тарифное регулирование сетевого комплекса в регионе, надежную работу и развитие энергоинфраструктуры.