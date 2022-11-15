Депутаты рассмотрят главный финансовый документ Екатеринбурга

Более 60% бюджета направят на социальную сферу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал о процессе планирования финансов на следующий год:

– 14 ноября 2022 года проект муниципального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов передан в городскую Думу Екатеринбурга. Здесь он будет принят после утверждения регионального бюджета, который с 15 ноября 2022 года начнут рассматривать депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Масштабный финансовый документ Екатеринбурга формировался с учётом прогноза дальнейшего развития экономики города. Например, доходная часть бюджета уральской столицы в 2023 году прогнозируется в объеме 64,2 миллиарда рублей, в 2024 году – 61,7 миллиарда рублей, в 2025 году – 56,5 миллиарда рублей.

Расходная часть в 2023 году составит 66,2 миллиарда рублей, в 2024 году – 63,7 миллиарда рублей, а в 2025 году – 58,3 миллиарда рублей.

Ранее Андрей Корюков разъяснял, для чего город принимает бюджет именно на 3 года:

– Мы составляем бюджет на трехлетний период 2023-2025 годов. Это значит, что мы составляем бюджет с максимально далекой перспективой, насколько это позволяет Бюджетный кодекс России. Если ситуация в экономике тяжелая, финансисты делают тактический бюджет на один год, так как лишены возможности адекватного прогнозирования. Мы оптимистично консервативны: у нас положительные прогнозы, возможно не с таким большим ростом, как в предыдущие годы. Но и по доходам, и по расходам мы идем с плюсом.

Весь бюджет Екатеринбурга программно-целевой и включает 23 программы. Все начатые в 2022 году инвестиционные проекты будут продолжены в следующем году. Также документ учитывает участие Екатеринбурга в реализации национальных проектов, таких как «Демография», «Жильё», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Образование». В соответствии с этим целевые средства будут направлены на выполнение конкретных задач.

Бюджет Екатеринбурга социально-ориентированный. Более 60 процентов расходов предусмотрено направить на благоустройство, содержание дорог, на жизнеобеспечение 728 учреждений образования и культуры, на создание новых социальных объектов, в том числе, планируется начать строительство девяти школ, на которые мы заявились.

Таким образом, муниципальный бюджет предусматривает в 2023 году выполнение всех социальных обязательств перед жителями города в полном объёме.