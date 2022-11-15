Фен для «кудрявого метода»

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Большинство людей, которые думали, что у них непослушные волосы, выяснили, что на самом деле – они волнистые. При правильном уходе такие волосы обретают ухоженный вид и естественные локоны.

Плюс метода в том, что естественная красота волос подчёркивается, а фен помогает закрепить форму, которой одарила природа. Такой уход имеет накопительный эффект – чем чаще вы моете волосы «кудрявым методом», тем заметнее становятся ваши локоны, которые с каждым разом будут смотреться всë более естественно и привлекательно.

Как же уложить волосы кудрявым методом? Для начала нанесите на корни волос бессульфатный и мягкий шампунь. Разбирайте локоны пальцами во время нанесения кондиционера или другого уходового средства. После этого используйте несмываемый уход за кудрявыми волосами и фен с насадкой-диффузором.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Фен Polaris PHD 2503TDi разработан для потрясающих укладок, в том числе для формирования естественных кудряшек специальной насадкой-диффузором. Диффузор помогает формировать структурные локоны и придаëт дополнительный объëм у корней. Каждую прядь аккуратно укладывайте в чашу диффузора, а затем сушите снизу вверх холодным воздухом на режиме Colour Defence.

Щадящая укладка и мультизадачность

Кроме диффузора, фен включает в себя ещё две насадки. Стандартная насадка подойдёт для объëмной укладки, а узкая – для выпрямления волос и стайлинга отдельных прядей. Фен обладает тремя температурными режимами и двумя скоростями.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Кудрявые волосы нуждаются в сохранении влаги и уходовых щадящих средствах, поэтому фен тоже должен иметь ухаживающие за волосами функции. Фен Polaris PHD 2503TDi дополнительно оснащен генератором ионов и турмалиновой ионизацией. Турмалиновая ионизация в гаджете в пять раз больше, чем у других фенов для бытового использования. Технология ion defence снимает статическое напряжение во время сушки, после чего волосы не магнитятся. Отрицательно заряженные ионы смягчают воздействие горячего воздуха и снижают вред, причиняемый регулярной укладкой.