Уралец, издевавшийся над покойными, попался в Кирове на обмане бабушек

Оба парня забирали наличные у пенсионеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывшего сотрудника дома прощания «Вознесение» в Екатеринбурге, который издевался над покойными ради шуток в конце прошлого года, подозревают в мошенничестве.

Бывший сотрудник похоронного бюро снимал видео с умершими людьми, в том числе и с похорон, после чего выкладывал записи в Telegram. Записи сопровождались подписями в виде шуток, на некоторых видео была наложена веселая музыка.

Девушка Елизавета, которая была знакома с шутником и обнаружила эти видеозаписи, решила положить конец издевательствам. Она пожаловалась начальству. Молодого человека сразу же уволили после инцидента, и он угрожал Елизавете найти ее адрес и отомстить.

- Посыпались угрозы: он писал, что мы должны «по-хорошему все удалить, если не хотим никаких последствий». Угрожал, что найдет наш точный адрес и место работы, если мы не согласимся на «сделку», - рассказывала пострадавшая.

Скриншот обсуждения шуток сотрудника. Фото: предоставлено Елизаветой

На днях стало известно, что дебошир задержан в Кирове, куда отправился вместе с другом на заработки. Вместо приличной работы, парни решили разбогатеть на пенсионерах с помощью обмана.

- Его друг предложил уехать в Киров по каким-то делам. В какой-то момент они оба перестали выходить на связь. Знакомые начали бить тревогу и просить обзванивать полицию Кировской области. Через время выяснилось, что их задержали, - рассказывает «КП Екатеринбург» Елизавета.

Недавно он выходил на связь с друзьями, писал, что ему грозит около двух лет лишения свободы. Он отрицает все обвинения, говорит, что его подставил его знакомый и он ни о чем не знал, уточняет девушка.

Как говорит Елизавета, друг, который его в это втянул, неоднократно был замечен знакомыми в махинациях с банковскими картами и в вымогательстве денег при обходе квартир. Оба парня нашли всю информацию для новой схемы в интернете. В Киров приехали на поезде, в город их отправил куратор.

- Двое 21-летних жителей города Екатеринбурга выполнили функции курьеров в одном покушении и двух преступлениях, совершенных в отношении пожилых жителей Кировской области, - уточняют в пресс-службе СУ МВД по Кировской области.

Парней отправили под стражу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Схема оказалась проста: потерпевшим поступали звонки на домашние телефоны, собеседники говорили о якобы ставших виновниками ДТП близких людях. Избежать наказания можно за деньги, которые должен забрать курьер.

У авантюристов все бы пошло по плану, если бы пенсионерка, которая согласилась передать 300 тысяч рублей, не попросила у курьера документы. Парень ушел под предлогом, что оставил их в машине, но не вернулся. Женщина связалась с родственником, у которого все оказалось в порядке, и обратилась в полицию.

Но вот двум другим пожилым жителям Кировской области повезло меньше: у одной пенсионерки украли 55 тысяч рублей, а у другой 100 тысяч.

Сейчас расследуется уголовное дело, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их причастность к совершению иных подобных преступлений, в том числе в других регионах, а также личности кураторов.