Как и в каких случаях надо вызывать врача на дом, а не скорую помощь

При невысокой температуре медицинскую помощь можно получить на дому от вашей поликлиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец зимы-начало весны на Урале – это время частых простуд. В последние годы врачи чаще делали акцент на том, как уральцам обратиться за медпомощью в случае коронавируса, однако помимо этого инфекционного заболевания есть множество случаев, когда человеку нужна помощь врача на дому. Как это сделать, куда звонить, чтобы вызвать доктора на дом, и когда лучше обратиться в скорую помощь мы собрали в небольшом материале.

Как понять, вызывать ли скорую помощь или врача на дом?

Пресс-служба городской службы скорой помощи уточняет, что в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 №388н закреплены две формы оказания скорой медицинской помощи: экстренная и неотложная.

- Поводы для вызова скорой медицинской помощи по экстренным показаниям – это состояния, представляющие угрозу жизни. Например, когда есть нарушение сознания, дыхания, органов системы кровообращения или травмы, представляющие угрозу жизни пациента. Также оперативно выезжают медики в случаях психических расстройств, сопровождающихся опасными для пациента или окружающих действиями, - поясняет пресс-секретарь службы Гульнара Таванчева.

Бригада неотложной помощи выезжает на вызовы при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Эта же бригада назначается для констатации смерти.

Вызывать врача на дом можно при первых признаках ОРВИ, гриппа. Для ребенка вызывать педиатра, для взрослого – терапевта из поликлиники, к которой вы прикреплены. Специально в сезон простуд министерство удлиняет время работы выездных бригад неотложной помощи до 22:00.

Как вызвать врача на дом в Екатеринбурге для взрослого и ребенка?

Если вы видите, что состояние заболевшего не представляет опасности, то вы можете вызвать участкового на дом.

Для вызова врача на дом в Екатеринбурге, нужно зайти на сайт медицинского учреждения и найти раздел с контактами. Каждая больница наглядно выделяет номер телефона для вызова бригады неотложной помощи или врача на дом.

Заявки по телефону на выезд врача на дом принимаются с 7:30 до 21:00 с понедельника по пятницу, в субботу и воскресение – с 8:00 до 15:00. Время приема заявок у разных больниц может отличаться, точное время указывается на сайте организации.

Часть организаций дополнительно принимает заявки через специальные формы на сайте больниц.

Выезжают бригады с 8:00 до 22:00 во время подъема вирусных заболеваний.

Телефоны для вызова врача на дом для взрослого и ребенка в Екатеринбурге

Скорая медицинская помощь: единый номер – 03, с мобильного телефона – 103. Врача можно вызвать через диспетчера единой службы спасения – 112.

ЦГКБ 1:

8 (343) 312-33-14 - поликлиника Декабристов, 27

8 (343) 252-08-06 - поликлиники на Латвийская, 22

ЦГБ 2

8 (343) 389-03-03 – общий телефон для вызова неотложной помощи

ЦГБ 3:

8 (343) 272-27-70 – общий телефон для вызова врача на дом

ЦГКБ 6:

8 (343) 389-26-04 – общий телефон для вызова врача на дом

ЦГБ 7:

8 (343) 363-63-49 – общий телефон для вызова врача на дом

ГКБ 14:

8 (343) 227 27 14 – общий телефон для вызова врача на дом

ЦГБ 20:

8 (343) 227-49-27, 8 (343) 258-16-30 – поликлиника №1, ул. З.Космодемьянской, 42

8 (343) 227-49-27, (8 343) 210-75-84 – поликлиника №3, пер. Короткий, 2

ЦГКБ 23:

8 (343) 389-24-12 – общий телефон для вызова врача на дом

ЦГКБ 24:

8 (343) 221-51-68 – поликлиника №1

8 (343) 270-91-29 – поликлиника №2

8 (343) 210-47-90 – поликлиника №3

8 (343) 256-87-37 – поликлиника №4

ДГБ 8:

8 (343) 227-01-72 – общий телефон для вызова врача на дом

ДГКБ 9:

8 932-6027-088 - поликлиника Испанских рабочих, 28

8 (343) 204-80-30 (доб. 2) - поликлиника Бебеля, 160

8 (343) 321-25-08 - поликлиника Минометчиков,62

ДГКБ 11:

8 (343) 228-59-33 (доб. 1) – общий телефон для вызова врача на дом

ДГП 13:

8 (343) 289-13-03 – общий телефон для вызова врача на дом

ДГБ 15:

8 (343) 360-60-30 (доб. 3) – общий телефон для вызова врача на дом

«Новая больница»:

8 (343) 302-36-26 – вызов детского врача на дом

8 (343) 242-58-78 – общий телефон для вызова врача на дом